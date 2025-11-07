හුවමාරුවDEX+
සජීවී Etherex සඳහා අද මිල 0.1166 USD කි. ETHEREX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ETHEREX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ETHEREX ගැන වැඩි විස්තර

ETHEREX මිල තොරතුරු

ETHEREX යනු කුමක්ද

ETHEREX ධවල පත්‍රිකාව

ETHEREX නිල වෙබ් අඩවිය

ETHEREX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ETHEREX මිල පුරෝකථනය

ETHEREX ඉතිහාසය

ETHEREX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

ETHEREX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

ETHEREX තත්කාල ගනුදෙනු

Etherex ලාංඡනය

Etherex මිල(ETHEREX)

1 ETHEREX සිට USD සජීවී මිල:

$0.1166
+5.52%1D
USD
Etherex (ETHEREX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:50:23 (UTC+8)

Etherex (ETHEREX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.1033
පැය 24 පහළ
$ 0.117
24H ඉහළ

$ 0.1033
$ 0.117
--
--
+2.46%

+5.52%

-21.91%

-21.91%

Etherex (ETHEREX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.1166. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.1033 ක අවම අගයක් සහ $ 0.117 ක උපරිම අගයක් අතර ETHEREX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ETHEREXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ETHEREX පසුගිය පැය තුල, +2.46% කින්, පැය 24 තුල, +5.52% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.91% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Etherex (ETHEREX) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 57.91K
$ 57.91K$ 57.91K

$ 40.81M
--
350,000,000
LINEA

Etherex හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 57.91K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් ETHEREX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 350000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 40.81M කි.

Etherex (ETHEREX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Etherexහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0061+5.52%
දින 30 යි$ -0.2259-65.96%
දින 60 යි$ -0.4919-80.84%
දින 90 යි$ -0.2836-70.87%
Etherex අද මිල වෙනස

අද, ETHEREX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0061 (+5.52%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Etherex දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.2259 (-65.96%) කින් ඉහළ ගියේය.

Etherex දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, ETHEREX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.4919 (-80.84%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Etherex දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.2836 (-70.87%), කින් චලනය විය.

Etherex (ETHEREX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Etherex මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Etherex (ETHEREX) යනු කුමක්ද

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

MEXC වෙතින් Etherex ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Etherex ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ETHEREX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Etherex ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Etherex මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Etherex මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Etherex (ETHEREX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Etherex (ETHEREX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Etherex සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Etherex මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Etherex (ETHEREX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

EtherexETHEREX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ETHEREX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Etherex (ETHEREX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Etherex මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Etherex MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ETHEREX දේශීය මුදල් වෙත

1 Etherex(ETHEREX) සිට VND
3,068.329
1 Etherex(ETHEREX) සිට AUD
A$0.179564
1 Etherex(ETHEREX) සිට GBP
0.088616
1 Etherex(ETHEREX) සිට EUR
0.100276
1 Etherex(ETHEREX) සිට USD
$0.1166
1 Etherex(ETHEREX) සිට MYR
RM0.486222
1 Etherex(ETHEREX) සිට TRY
4.92052
1 Etherex(ETHEREX) සිට JPY
¥17.8398
1 Etherex(ETHEREX) සිට ARS
ARS$169.229742
1 Etherex(ETHEREX) සිට RUB
9.472584
1 Etherex(ETHEREX) සිට INR
10.34242
1 Etherex(ETHEREX) සිට IDR
Rp1,943.332556
1 Etherex(ETHEREX) සිට PHP
6.895724
1 Etherex(ETHEREX) සිට EGP
￡E.5.51518
1 Etherex(ETHEREX) සිට BRL
R$0.62381
1 Etherex(ETHEREX) සිට CAD
C$0.164406
1 Etherex(ETHEREX) සිට BDT
14.206544
1 Etherex(ETHEREX) සිට NGN
167.528548
1 Etherex(ETHEREX) සිට COP
$446.742406
1 Etherex(ETHEREX) සිට ZAR
R.2.026508
1 Etherex(ETHEREX) සිට UAH
4.898366
1 Etherex(ETHEREX) සිට TZS
T.Sh.286.4862
1 Etherex(ETHEREX) සිට VES
Bs26.5848
1 Etherex(ETHEREX) සිට CLP
$109.9538
1 Etherex(ETHEREX) සිට PKR
Rs32.742446
1 Etherex(ETHEREX) සිට KZT
61.270968
1 Etherex(ETHEREX) සිට THB
฿3.774342
1 Etherex(ETHEREX) සිට TWD
NT$3.609936
1 Etherex(ETHEREX) සිට AED
د.إ0.427922
1 Etherex(ETHEREX) සිට CHF
Fr0.09328
1 Etherex(ETHEREX) සිට HKD
HK$0.905982
1 Etherex(ETHEREX) සිට AMD
֏44.58784
1 Etherex(ETHEREX) සිට MAD
.د.م1.087878
1 Etherex(ETHEREX) සිට MXN
$2.164096
1 Etherex(ETHEREX) සිට SAR
ريال0.43725
1 Etherex(ETHEREX) සිට ETB
Br17.943574
1 Etherex(ETHEREX) සිට KES
KSh15.063554
1 Etherex(ETHEREX) සිට JOD
د.أ0.0826694
1 Etherex(ETHEREX) සිට PLN
0.429088
1 Etherex(ETHEREX) සිට RON
лв0.51304
1 Etherex(ETHEREX) සිට SEK
kr1.117028
1 Etherex(ETHEREX) සිට BGN
лв0.197054
1 Etherex(ETHEREX) සිට HUF
Ft39.048174
1 Etherex(ETHEREX) සිට CZK
2.46026
1 Etherex(ETHEREX) සිට KWD
د.ك0.0356796
1 Etherex(ETHEREX) සිට ILS
0.381282
1 Etherex(ETHEREX) සිට BOB
Bs0.80454
1 Etherex(ETHEREX) සිට AZN
0.19822
1 Etherex(ETHEREX) සිට TJS
SM1.075052
1 Etherex(ETHEREX) සිට GEL
0.315986
1 Etherex(ETHEREX) සිට AOA
Kz106.874394
1 Etherex(ETHEREX) සිට BHD
.د.ب0.0439582
1 Etherex(ETHEREX) සිට BMD
$0.1166
1 Etherex(ETHEREX) සිට DKK
kr0.754402
1 Etherex(ETHEREX) සිට HNL
L3.071244
1 Etherex(ETHEREX) සිට MUR
5.35194
1 Etherex(ETHEREX) සිට NAD
$2.02301
1 Etherex(ETHEREX) සිට NOK
kr1.18932
1 Etherex(ETHEREX) සිට NZD
$0.206382
1 Etherex(ETHEREX) සිට PAB
B/.0.1166
1 Etherex(ETHEREX) සිට PGK
K0.48972
1 Etherex(ETHEREX) සිට QAR
ر.ق0.424424
1 Etherex(ETHEREX) සිට RSD
дин.11.845394
1 Etherex(ETHEREX) සිට UZS
soʻm1,388.095016
1 Etherex(ETHEREX) සිට ALL
L9.76525
1 Etherex(ETHEREX) සිට ANG
ƒ0.208714
1 Etherex(ETHEREX) සිට AWG
ƒ0.20988
1 Etherex(ETHEREX) සිට BBD
$0.2332
1 Etherex(ETHEREX) සිට BAM
KM0.197054
1 Etherex(ETHEREX) සිට BIF
Fr342.9206
1 Etherex(ETHEREX) සිට BND
$0.15158
1 Etherex(ETHEREX) සිට BSD
$0.1166
1 Etherex(ETHEREX) සිට JMD
$18.67349
1 Etherex(ETHEREX) සිට KHR
470.16035
1 Etherex(ETHEREX) සිට KMF
Fr48.972
1 Etherex(ETHEREX) සිට LAK
2,534.782558
1 Etherex(ETHEREX) සිට LKR
රු35.5047
1 Etherex(ETHEREX) සිට MDL
L1.992694
1 Etherex(ETHEREX) සිට MGA
Ar525.2247
1 Etherex(ETHEREX) සිට MOP
P0.931634
1 Etherex(ETHEREX) සිට MVR
1.79564
1 Etherex(ETHEREX) සිට MWK
MK201.72966
1 Etherex(ETHEREX) සිට MZN
MT7.45657
1 Etherex(ETHEREX) සිට NPR
रु16.52222
1 Etherex(ETHEREX) සිට PYG
826.9272
1 Etherex(ETHEREX) සිට RWF
Fr168.9534
1 Etherex(ETHEREX) සිට SBD
$0.959618
1 Etherex(ETHEREX) සිට SCR
1.732676
1 Etherex(ETHEREX) සිට SRD
$4.4891
1 Etherex(ETHEREX) සිට SVC
$1.017918
1 Etherex(ETHEREX) සිට SZL
L2.020678
1 Etherex(ETHEREX) සිට TMT
m0.409266
1 Etherex(ETHEREX) සිට TND
د.ت0.34397
1 Etherex(ETHEREX) සිට TTD
$0.788216
1 Etherex(ETHEREX) සිට UGX
Sh407.6336
1 Etherex(ETHEREX) සිට XAF
Fr66.2288
1 Etherex(ETHEREX) සිට XCD
$0.31482
1 Etherex(ETHEREX) සිට XOF
Fr66.2288
1 Etherex(ETHEREX) සිට XPF
Fr12.0098
1 Etherex(ETHEREX) සිට BWP
P1.565938
1 Etherex(ETHEREX) සිට BZD
$0.2332
1 Etherex(ETHEREX) සිට CVE
$11.174944
1 Etherex(ETHEREX) සිට DJF
Fr20.6382
1 Etherex(ETHEREX) සිට DOP
$7.498546
1 Etherex(ETHEREX) සිට DZD
د.ج15.213968
1 Etherex(ETHEREX) සිට FJD
$0.265848
1 Etherex(ETHEREX) සිට GNF
Fr1,013.837
1 Etherex(ETHEREX) සිට GTQ
Q0.893156
1 Etherex(ETHEREX) සිට GYD
$24.388056
1 Etherex(ETHEREX) සිට ISK
kr14.6916

Etherex සම්පත්

Etherex පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Etherex වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Etherex පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Etherex (ETHEREX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ETHEREX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.1166 USD වේ.
ETHEREX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ETHEREX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.1166 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Etherex හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ETHEREX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ETHEREX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ETHEREX හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
ETHEREX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් ETHEREX අත්කර ගති.
ETHEREX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් ETHEREX අත්කර ගති.
ETHEREX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ETHEREX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 57.91K USD වේ.
මේ වසර තුලදී ETHEREX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ETHEREX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ETHEREX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:50:23 (UTC+8)

Etherex (ETHEREX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

ETHEREX-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

ETHEREX
ETHEREX
USD
USD

1 ETHEREX = 0.1166 USD

ETHEREX වෙළඳාම

ETHEREX/USDT
$0.1166
$0.1166$0.1166
+6.00%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

