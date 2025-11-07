හුවමාරුවDEX+
සජීවී ERA සඳහා අද මිල 0.2544 USD කි. ERA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ERA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ERA ගැන වැඩි විස්තර

ERA මිල තොරතුරු

ERA යනු කුමක්ද

ERA ධවල පත්‍රිකාව

ERA නිල වෙබ් අඩවිය

ERA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ERA මිල පුරෝකථනය

ERA ඉතිහාසය

ERA මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

ERA-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

ERA තත්කාල ගනුදෙනු

ERA USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

ERA ලාංඡනය

ERA මිල(ERA)

1 ERA සිට USD සජීවී මිල:

$0.2544
+1.07%1D
USD
ERA (ERA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:14:52 (UTC+8)

ERA (ERA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.2433
පැය 24 පහළ
$ 0.2755
24H ඉහළ

$ 0.2433
$ 0.2755
$ 2.002420427794785
$ 0.22166194220154517
+1.23%

+1.07%

-5.92%

-5.92%

ERA (ERA) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.2544. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.2433 ක අවම අගයක් සහ $ 0.2755 ක උපරිම අගයක් අතර ERA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ERAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.002420427794785 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.22166194220154517 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ERA පසුගිය පැය තුල, +1.23% කින්, පැය 24 තුල, +1.07% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -5.92% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ERA (ERA) වෙළඳපල තොරතුරු

No.585

$ 37.78M
$ 491.95K
$ 254.40M
148.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.85%

ETH

ERA හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 37.78M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 491.95K වේ. මුළු සැපයුම 148.50M සමඟින් ERA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 254.40M කි.

ERA (ERA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා ERAහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.002693+1.07%
දින 30 යි$ -0.2627-50.81%
දින 60 යි$ -0.4668-64.73%
දින 90 යි$ -0.7878-75.60%
ERA අද මිල වෙනස

අද, ERA එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.002693 (+1.07%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

ERA දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.2627 (-50.81%) කින් ඉහළ ගියේය.

ERA දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, ERA එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.4668 (-64.73%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

ERA දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.7878 (-75.60%), කින් චලනය විය.

ERA (ERA) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් ERA මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

ERA (ERA) යනු කුමක්ද

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

MEXC වෙතින් ERA ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ERA ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ERA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ERA ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ERA මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ERA මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ERA (ERA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ERA (ERA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ERA සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ERA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ERA (ERA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ERAERA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ERA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

ERA (ERA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ERA මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ERA MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ERA දේශීය මුදල් වෙත

1 ERA(ERA) සිට VND
6,694.536
1 ERA(ERA) සිට AUD
A$0.391776
1 ERA(ERA) සිට GBP
0.193344
1 ERA(ERA) සිට EUR
0.218784
1 ERA(ERA) සිට USD
$0.2544
1 ERA(ERA) සිට MYR
RM1.060848
1 ERA(ERA) සිට TRY
10.73568
1 ERA(ERA) සිට JPY
¥38.9232
1 ERA(ERA) සිට ARS
ARS$369.228528
1 ERA(ERA) සිට RUB
20.667456
1 ERA(ERA) සිට INR
22.567824
1 ERA(ERA) සිට IDR
Rp4,239.998304
1 ERA(ERA) සිට PHP
15.03504
1 ERA(ERA) සිට EGP
￡E.12.030576
1 ERA(ERA) සිට BRL
R$1.36104
1 ERA(ERA) සිට CAD
C$0.358704
1 ERA(ERA) සිට BDT
30.996096
1 ERA(ERA) සිට NGN
365.516832
1 ERA(ERA) සිට COP
$974.710704
1 ERA(ERA) සිට ZAR
R.4.418928
1 ERA(ERA) සිට UAH
10.687344
1 ERA(ERA) සිට TZS
T.Sh.626.59992
1 ERA(ERA) සිට VES
Bs58.0032
1 ERA(ERA) සිට CLP
$239.8992
1 ERA(ERA) සිට PKR
Rs71.438064
1 ERA(ERA) සිට KZT
133.682112
1 ERA(ERA) සිට THB
฿8.237472
1 ERA(ERA) සිට TWD
NT$7.878768
1 ERA(ERA) සිට AED
د.إ0.933648
1 ERA(ERA) සිට CHF
Fr0.20352
1 ERA(ERA) සිට HKD
HK$1.976688
1 ERA(ERA) සිට AMD
֏97.28256
1 ERA(ERA) සිට MAD
.د.م2.373552
1 ERA(ERA) සිට MXN
$4.721664
1 ERA(ERA) සිට SAR
ريال0.954
1 ERA(ERA) සිට ETB
Br39.149616
1 ERA(ERA) සිට KES
KSh32.865936
1 ERA(ERA) සිට JOD
د.أ0.1803696
1 ERA(ERA) සිට PLN
0.936192
1 ERA(ERA) සිට RON
лв1.11936
1 ERA(ERA) සිට SEK
kr2.434608
1 ERA(ERA) සිට BGN
лв0.429936
1 ERA(ERA) සිට HUF
Ft85.196016
1 ERA(ERA) සිට CZK
5.370384
1 ERA(ERA) සිට KWD
د.ك0.0778464
1 ERA(ERA) සිට ILS
0.829344
1 ERA(ERA) සිට BOB
Bs1.75536
1 ERA(ERA) සිට AZN
0.43248
1 ERA(ERA) සිට TJS
SM2.345568
1 ERA(ERA) සිට GEL
0.689424
1 ERA(ERA) සිට AOA
Kz233.180496
1 ERA(ERA) සිට BHD
.د.ب0.0959088
1 ERA(ERA) සිට BMD
$0.2544
1 ERA(ERA) සිට DKK
kr1.645968
1 ERA(ERA) සිට HNL
L6.700896
1 ERA(ERA) සිට MUR
11.67696
1 ERA(ERA) සිට NAD
$4.41384
1 ERA(ERA) සිට NOK
kr2.59488
1 ERA(ERA) සිට NZD
$0.450288
1 ERA(ERA) සිට PAB
B/.0.2544
1 ERA(ERA) සිට PGK
K1.06848
1 ERA(ERA) සිට QAR
ر.ق0.926016
1 ERA(ERA) සිට RSD
дин.25.852128
1 ERA(ERA) සිට UZS
soʻm3,028.570944
1 ERA(ERA) සිට ALL
L21.306
1 ERA(ERA) සිට ANG
ƒ0.455376
1 ERA(ERA) සිට AWG
ƒ0.45792
1 ERA(ERA) සිට BBD
$0.5088
1 ERA(ERA) සිට BAM
KM0.429936
1 ERA(ERA) සිට BIF
Fr748.1904
1 ERA(ERA) සිට BND
$0.33072
1 ERA(ERA) සිට BSD
$0.2544
1 ERA(ERA) සිට JMD
$40.74216
1 ERA(ERA) සිට KHR
1,025.8044
1 ERA(ERA) සිට KMF
Fr106.848
1 ERA(ERA) සිට LAK
5,530.434672
1 ERA(ERA) සිට LKR
රු77.4648
1 ERA(ERA) සිට MDL
L4.347696
1 ERA(ERA) සිට MGA
Ar1,145.9448
1 ERA(ERA) සිට MOP
P2.032656
1 ERA(ERA) සිට MVR
3.91776
1 ERA(ERA) සිට MWK
MK440.13744
1 ERA(ERA) සිට MZN
MT16.26888
1 ERA(ERA) සිට NPR
रु36.04848
1 ERA(ERA) සිට PYG
1,804.2048
1 ERA(ERA) සිට RWF
Fr368.6256
1 ERA(ERA) සිට SBD
$2.093712
1 ERA(ERA) සිට SCR
3.780384
1 ERA(ERA) සිට SRD
$9.7944
1 ERA(ERA) සිට SVC
$2.220912
1 ERA(ERA) සිට SZL
L4.408752
1 ERA(ERA) සිට TMT
m0.892944
1 ERA(ERA) සිට TND
د.ت0.75048
1 ERA(ERA) සිට TTD
$1.719744
1 ERA(ERA) සිට UGX
Sh889.3824
1 ERA(ERA) සිට XAF
Fr144.4992
1 ERA(ERA) සිට XCD
$0.68688
1 ERA(ERA) සිට XOF
Fr144.4992
1 ERA(ERA) සිට XPF
Fr26.2032
1 ERA(ERA) සිට BWP
P3.416592
1 ERA(ERA) සිට BZD
$0.5088
1 ERA(ERA) සිට CVE
$24.381696
1 ERA(ERA) සිට DJF
Fr45.0288
1 ERA(ERA) සිට DOP
$16.360464
1 ERA(ERA) සිට DZD
د.ج33.189024
1 ERA(ERA) සිට FJD
$0.580032
1 ERA(ERA) සිට GNF
Fr2,212.008
1 ERA(ERA) සිට GTQ
Q1.948704
1 ERA(ERA) සිට GYD
$53.210304
1 ERA(ERA) සිට ISK
kr32.0544

ERA සම්පත්

ERA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල ERA වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ERA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ERA (ERA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ERA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.2544 USD වේ.
ERA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ERA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.2544 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ERA හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ERA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 37.78M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ERA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ERA හි සංසරණ සැපයුම 148.50M USD වේ.
ERA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.002420427794785 USD ක ATH මිලක් ERA අත්කර ගති.
ERA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.22166194220154517 USD ක ATL මිලක් ERA අත්කර ගති.
ERA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ERA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 491.95K USD වේ.
මේ වසර තුලදී ERA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ERA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ERA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:14:52 (UTC+8)

ERA (ERA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

ERA-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.2544 USD

ERA වෙළඳාම

ERA/USDC
$0.2543
$0.2543$0.2543
+1.15%
ERA/USDT
$0.2544
$0.2544$0.2544
+1.03%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

