Ellipsis X (EPX) යනු කුමක්ද

Ellipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

MEXC වෙතින් Ellipsis X ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Ellipsis X ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට EPX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Ellipsis X ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Ellipsis X මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Ellipsis X මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Ellipsis X,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. EPX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ellipsis Xමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Ellipsis X මිල ඉතිහාසය

EPXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් EPXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ellipsis X මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Ellipsis X (EPX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ellipsis X මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ellipsis X MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1EPX සිට VNDවෙත ₫ 0.39794832 1EPX සිට AUDවෙත A$ 0.000024056 1EPX සිට GBPවෙත £ 0.00001164 1EPX සිට EURවෙත € 0.0000138128 1EPX සිට USDවෙත $ 0.00001552 1EPX සිට MYRවෙත RM 0.0000664256 1EPX සිට TRYවෙත ₺ 0.0006017104 1EPX සිට JPYවෙත ¥ 0.0022673168 1EPX සිට RUBවෙත ₽ 0.0012473424 1EPX සිට INRවෙත ₹ 0.001329288 1EPX සිට IDRවෙත Rp 0.2586665632 1EPX සිට KRWවෙත ₩ 0.0217366912 1EPX සිට PHPවෙත ₱ 0.0008650848 1EPX සිට EGPවෙත £E. 0.0007823632 1EPX සිට BRLවෙත R$ 0.0000873776 1EPX සිට CADවෙත C$ 0.0000215728 1EPX සිට BDTවෙත ৳ 0.0018821104 1EPX සිට NGNවෙත ₦ 0.024832 1EPX සිට UAHවෙත ₴ 0.0006434592 1EPX සිට VESවෙත Bs 0.00142784 1EPX සිට PKRවෙත Rs 0.0043606544 1EPX සිට KZTවෙත ₸ 0.0079223392 1EPX සිට THBවෙත ฿ 0.0005185232 1EPX සිට TWDවෙත NT$ 0.0004688592 1EPX සිට AEDවෙත د.إ 0.0000569584 1EPX සිට CHFවෙත Fr 0.0000130368 1EPX සිට HKDවෙත HK$ 0.000121056 1EPX සිට MADවෙත .د.م 0.0001448016 1EPX සිට MXNවෙත $ 0.0003007776

Ellipsis X පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ellipsis X පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Ellipsis X (EPX) හි මිල කීයද? Ellipsis X (EPX)හි සජීවී මිල 0.00001552 USD වේ. Ellipsis X (EPX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Ellipsis X හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.22M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ EPXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00001552 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Ellipsis X (EPX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Ellipsis X (EPX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 78.73B USD වේ. Ellipsis X (EPX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Ellipsis X (EPX) හි ඉහළම මිල 0.003625 USD වේ. Ellipsis X (EPX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Ellipsis X (EPX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 66.65K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

