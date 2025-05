TEH EPIK DUCK (EPIK) යනු කුමක්ද

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

MEXC වෙතින් TEH EPIK DUCK ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ TEH EPIK DUCK ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට EPIK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TEH EPIK DUCK ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TEH EPIK DUCK මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TEH EPIK DUCK මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TEH EPIK DUCK,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. EPIK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TEH EPIK DUCKමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TEH EPIK DUCK මිල ඉතිහාසය

EPIKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් EPIKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TEH EPIK DUCK මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TEH EPIK DUCK (EPIK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TEH EPIK DUCK මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TEH EPIK DUCK MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1EPIK සිට VNDවෙත ₫ 69.589674 1EPIK සිට AUDවෙත A$ 0.0042067 1EPIK සිට GBPවෙත £ 0.0020355 1EPIK සිට EURවෙත € 0.00241546 1EPIK සිට USDවෙත $ 0.002714 1EPIK සිට MYRවෙත RM 0.01161592 1EPIK සිට TRYවෙත ₺ 0.10522178 1EPIK සිට JPYවෙත ¥ 0.39648826 1EPIK සිට RUBවෙත ₽ 0.21812418 1EPIK සිට INRවෙත ₹ 0.2324541 1EPIK සිට IDRවෙත Rp 45.23331524 1EPIK සිට KRWවෙත ₩ 3.80111984 1EPIK සිට PHPවෙත ₱ 0.15127836 1EPIK සිට EGPවෙත £E. 0.13681274 1EPIK සිට BRLවෙත R$ 0.01527982 1EPIK සිට CADවෙත C$ 0.00377246 1EPIK සිට BDTවෙත ৳ 0.32912678 1EPIK සිට NGNවෙත ₦ 4.3424 1EPIK සිට UAHවෙත ₴ 0.11252244 1EPIK සිට VESවෙත Bs 0.249688 1EPIK සිට PKRවෙත Rs 0.76255258 1EPIK සිට KZTවෙත ₸ 1.38538844 1EPIK සිට THBවෙත ฿ 0.09067474 1EPIK සිට TWDවෙත NT$ 0.08198994 1EPIK සිට AEDවෙත د.إ 0.00996038 1EPIK සිට CHFවෙත Fr 0.00227976 1EPIK සිට HKDවෙත HK$ 0.0211692 1EPIK සිට MADවෙත .د.م 0.02532162 1EPIK සිට MXNවෙත $ 0.05259732

TEH EPIK DUCK සම්පත්

TEH EPIK DUCK පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TEH EPIK DUCK පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TEH EPIK DUCK (EPIK) හි මිල කීයද? TEH EPIK DUCK (EPIK)හි සජීවී මිල 0.002714 USD වේ. TEH EPIK DUCK (EPIK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TEH EPIK DUCK හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ EPIKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002714 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TEH EPIK DUCK (EPIK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TEH EPIK DUCK (EPIK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. TEH EPIK DUCK (EPIK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TEH EPIK DUCK (EPIK) හි ඉහළම මිල 0.043943 USD වේ. TEH EPIK DUCK (EPIK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TEH EPIK DUCK (EPIK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 350.76K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

