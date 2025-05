Elysium (ELY) යනු කුමක්ද

Vulcan Forged encompasses a blockchain gaming studio (Vulcan Studios), a layer 1 blockchain (Elysium) and a metaverse builder (MetaScapes), targeting game players who also want to earn and be part of the metaverse. The is the first ever blockchain built specifically for gamers, the gaming industry and the metaverse. We are targeting the gaming companies and studios who want to build in web3 gaming or who have web2 games and want to step up to web3.

MEXC වෙතින් Elysium ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Elysium මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Elysium,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ELY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Elysiumමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Elysium මිල ඉතිහාසය

ELYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ELYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Elysium මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Elysium (ELY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Elysium මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Elysium MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Elysium සම්පත්

Elysium පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Elysium පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Elysium (ELY) හි මිල කීයද? Elysium (ELY)හි සජීවී මිල 0.00499 USD වේ. Elysium (ELY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Elysium හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ELYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00499 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Elysium (ELY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Elysium (ELY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Elysium (ELY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Elysium (ELY) හි ඉහළම මිල 0.089 USD වේ. Elysium (ELY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Elysium (ELY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 102.49 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

