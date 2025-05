Eigenpie (EGP) යනු කුමක්ද

Eigenpie is a SubDAO developed by Magpie to deliver Liquid Restaking services by leveraging the technology of EigenLayer. The main focus of Eigenpie is to maximize passive income opportunities while contributing to the long-term development of the Ethereum ecosystem. On Eigenpie, participants are provided with the chance to deposit their ETH and LSTs to receive a liquid restaked version of their tokens. Through this restaked version of their assets, users can effectively add another layer of yield to their ETH positions, hence gaining more flexibility and increasing their capital efficiency.

MEXC වෙතින් Eigenpie ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Eigenpie ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Eigenpie මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Eigenpie,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. EGP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Eigenpieමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Eigenpie මිල ඉතිහාසය

EGPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් EGPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Eigenpie මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Eigenpie (EGP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Eigenpie මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Eigenpie MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1EGP සිට VNDවෙත ₫ 25,789.7178 1EGP සිට AUDවෙත A$ 1.55899 1EGP සිට GBPවෙත £ 0.75435 1EGP සිට EURවෙත € 0.895162 1EGP සිට USDවෙත $ 1.0058 1EGP සිට MYRවෙත RM 4.304824 1EGP සිට TRYවෙත ₺ 38.994866 1EGP සිට JPYවෙත ¥ 146.937322 1EGP සිට RUBවෙත ₽ 80.836146 1EGP සිට INRවෙත ₹ 86.14677 1EGP සිට IDRවෙත Rp 16,763.326628 1EGP සිට KRWවෙත ₩ 1,408.683248 1EGP සිට PHPවෙත ₱ 56.063292 1EGP සිට EGPවෙත £E. 50.702378 1EGP සිට BRLවෙත R$ 5.662654 1EGP සිට CADවෙත C$ 1.398062 1EGP සිට BDTවෙත ৳ 121.973366 1EGP සිට NGNවෙත ₦ 1,609.28 1EGP සිට UAHවෙත ₴ 41.700468 1EGP සිට VESවෙත Bs 92.5336 1EGP සිට PKRවෙත Rs 282.599626 1EGP සිට KZTවෙත ₸ 513.420668 1EGP සිට THBවෙත ฿ 33.603778 1EGP සිට TWDවෙත NT$ 30.365102 1EGP සිට AEDවෙත د.إ 3.691286 1EGP සිට CHFවෙත Fr 0.844872 1EGP සිට HKDවෙත HK$ 7.84524 1EGP සිට MADවෙත .د.م 9.384114 1EGP සිට MXNවෙත $ 19.492404

Eigenpie පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Eigenpie පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Eigenpie (EGP) හි මිල කීයද? Eigenpie (EGP)හි සජීවී මිල 1.0058 USD වේ. Eigenpie (EGP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Eigenpie හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ EGPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.0058 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Eigenpie (EGP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Eigenpie (EGP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Eigenpie (EGP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Eigenpie (EGP) හි ඉහළම මිල 9.7237 USD වේ. Eigenpie (EGP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Eigenpie (EGP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 61.10K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

