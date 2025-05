Egochain (EGAX) යනු කුමක්ද

Egochain is a public, permissionless Layer 1 blockchain protocol aimed at fast-tracking the global shift to EVs. It combines Cosmos' rapid transactions and compatibility with Ethereum's developer ecosystem.

MEXC වෙතින් Egochain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Egochain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට EGAX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Egochain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Egochain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Egochain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Egochain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. EGAX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Egochainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Egochain මිල ඉතිහාසය

EGAXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් EGAXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Egochain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Egochain (EGAX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Egochain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Egochain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

EGAX දේශීය මුදල් වෙත

1EGAX සිට VNDවෙත ₫ 1,194.61419 1EGAX සිට AUDවෙත A$ 0.0722145 1EGAX සිට GBPවෙත £ 0.0349425 1EGAX සිට EURවෙත € 0.0414651 1EGAX සිට USDවෙත $ 0.04659 1EGAX සිට MYRවෙත RM 0.1994052 1EGAX සිට TRYවෙත ₺ 1.8025671 1EGAX සිට JPYවෙත ¥ 6.7960833 1EGAX සිට RUBවෙත ₽ 3.7449042 1EGAX සිට INRවෙත ₹ 3.9829791 1EGAX සිට IDRවෙත Rp 763.7703696 1EGAX සිට KRWවෙත ₩ 65.0694576 1EGAX සිට PHPවෙත ₱ 2.5978584 1EGAX සිට EGPවෙත £E. 2.3355567 1EGAX සිට BRLවෙත R$ 0.2627676 1EGAX සිට CADවෙත C$ 0.0647601 1EGAX සිට BDTවෙත ৳ 5.6499693 1EGAX සිට NGNවෙත ₦ 74.544 1EGAX සිට UAHවෙත ₴ 1.9316214 1EGAX සිට VESවෙත Bs 4.28628 1EGAX සිට PKRවෙත Rs 13.0903923 1EGAX සිට KZTවෙත ₸ 23.7823314 1EGAX සිට THBවෙත ฿ 1.5519129 1EGAX සිට TWDවෙත NT$ 1.4056203 1EGAX සිට AEDවෙත د.إ 0.1709853 1EGAX සිට CHFවෙත Fr 0.0386697 1EGAX සිට HKDවෙත HK$ 0.363402 1EGAX සිට MADවෙත .د.م 0.4346847 1EGAX සිට MXNවෙත $ 0.9015165

Egochain සම්පත්

Egochain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Egochain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Egochain (EGAX) හි මිල කීයද? Egochain (EGAX)හි සජීවී මිල 0.04659 USD වේ. Egochain (EGAX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Egochain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ EGAXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04659 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Egochain (EGAX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Egochain (EGAX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Egochain (EGAX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Egochain (EGAX) හි ඉහළම මිල 7.466 USD වේ. Egochain (EGAX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Egochain (EGAX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 148.01K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.