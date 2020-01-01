EARN M Rewards (EARNM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, EARN M RewardsEARNM හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
USD

EARN M Rewards (EARNM) තොරතුරු

The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you’re streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://www.earnm.com/
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E

EARN M Rewards (EARNM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

EARN M Rewards (EARNM) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
මුළු සැපයුම:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
සංසරණ සැපයුම:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.06729
$ 0.06729$ 0.06729
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.000311413576019732
$ 0.000311413576019732$ 0.000311413576019732
වත්මන් මිල:
$ 0.000443
$ 0.000443$ 0.000443

EARN M Rewards (EARNM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා EARN M RewardsEARNM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම EARNM ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු EARNM ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට EARNM ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, EARNM ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

