Eternal AI (EAI) යනු කුමක්ද

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට EAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Eternal AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

Eternal AI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Eternal AI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. EAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Eternal AIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Eternal AI මිල ඉතිහාසය

EAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් EAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Eternal AI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Eternal AI (EAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

EAI දේශීය මුදල් වෙත

1EAI සිට VNDවෙත ₫ 1,060.922016 1EAI සිට AUDවෙත A$ 0.0641328 1EAI සිට GBPවෙත £ 0.031032 1EAI සිට EURවෙත € 0.03682464 1EAI සිට USDවෙත $ 0.041376 1EAI සිට MYRවෙත RM 0.17708928 1EAI සිට TRYවෙත ₺ 1.60414752 1EAI සිට JPYවෙත ¥ 6.04379232 1EAI සිට RUBවෙත ₽ 3.32538912 1EAI සිට INRවෙත ₹ 3.5438544 1EAI සිට IDRවෙත Rp 689.59972416 1EAI සිට KRWවෙත ₩ 57.94957056 1EAI සිට PHPවෙත ₱ 2.30629824 1EAI සිට EGPවෙත £E. 2.08576416 1EAI සිට BRLවෙත R$ 0.23294688 1EAI සිට CADවෙත C$ 0.05751264 1EAI සිට BDTවෙත ৳ 5.01766752 1EAI සිට NGNවෙත ₦ 66.2016 1EAI සිට UAHවෙත ₴ 1.71544896 1EAI සිට VESවෙත Bs 3.806592 1EAI සිට PKRවෙත Rs 11.62541472 1EAI සිට KZTවෙත ₸ 21.12079296 1EAI සිට THBවෙත ฿ 1.38237216 1EAI සිට TWDවෙත NT$ 1.24914144 1EAI සිට AEDවෙත د.إ 0.15184992 1EAI සිට CHFවෙත Fr 0.03475584 1EAI සිට HKDවෙත HK$ 0.3227328 1EAI සිට MADවෙත .د.م 0.38603808 1EAI සිට MXNවෙත $ 0.80186688

Eternal AI සම්පත්

Eternal AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Eternal AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Eternal AI (EAI) හි මිල කීයද? Eternal AI (EAI)හි සජීවී මිල 0.041376 USD වේ. Eternal AI (EAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Eternal AI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 9.29M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ EAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.041376 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Eternal AI (EAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Eternal AI (EAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 224.45M USD වේ. Eternal AI (EAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Eternal AI (EAI) හි ඉහළම මිල 0.3 USD වේ. Eternal AI (EAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Eternal AI (EAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 80.29K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

