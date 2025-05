dYdX (DYDX) යනු කුමක්ද

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

MEXC වෙතින් dYdX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ dYdX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



dYdX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ dYdX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DYDX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ dYdXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

dYdX මිල ඉතිහාසය

DYDXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DYDXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ dYdX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

dYdX (DYDX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

dYdX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් dYdX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DYDX දේශීය මුදල් වෙත

1DYDX සිට VNDවෙත ₫ 16,882.0344 1DYDX සිට AUDවෙත A$ 1.027104 1DYDX සිට GBPවෙත £ 0.4938 1DYDX සිට EURවෙත € 0.585976 1DYDX සිට USDවෙත $ 0.6584 1DYDX සිට MYRවෙත RM 2.817952 1DYDX සිට TRYවෙත ₺ 25.48008 1DYDX සිට JPYවෙත ¥ 96.073728 1DYDX සිට RUBවෙත ₽ 52.988032 1DYDX සිට INRවෙත ₹ 56.286616 1DYDX සිට IDRවෙත Rp 10,793.440896 1DYDX සිට KRWවෙත ₩ 919.547776 1DYDX සිට PHPවෙත ₱ 36.712384 1DYDX සිට EGPවෙත £E. 32.999008 1DYDX සිට BRLවෙත R$ 3.713376 1DYDX සිට CADවෙත C$ 0.915176 1DYDX සිට BDTවෙත ৳ 79.844168 1DYDX සිට NGNවෙත ₦ 1,053.44 1DYDX සිට UAHවෙත ₴ 27.297264 1DYDX සිට VESවෙත Bs 60.5728 1DYDX සිට PKRවෙත Rs 184.990648 1DYDX සිට KZTවෙත ₸ 336.086864 1DYDX සිට THBවෙත ฿ 21.937888 1DYDX සිට TWDවෙත NT$ 19.863928 1DYDX සිට AEDවෙත د.إ 2.416328 1DYDX සිට CHFවෙත Fr 0.546472 1DYDX සිට HKDවෙත HK$ 5.13552 1DYDX සිට MADවෙත .د.م 6.142872 1DYDX සිට MXNවෙත $ 12.753208

dYdX සම්පත්

dYdX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: dYdX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද dYdX (DYDX) හි මිල කීයද? dYdX (DYDX)හි සජීවී මිල 0.6584 USD වේ. dYdX (DYDX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? dYdX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 511.28M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DYDXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.6584 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. dYdX (DYDX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? dYdX (DYDX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 776.55M USD වේ. dYdX (DYDX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, dYdX (DYDX) හි ඉහළම මිල 30.003 USD වේ. dYdX (DYDX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? dYdX (DYDX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.25M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

