DEXGame (DXGM) යනු කුමක්ද

DEXGame is a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange. DEXGame’s goal is to create a decentralized sharing economy that brings together the actors from the online gaming ecosystem.

MEXC වෙතින් DEXGame ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DEXGame ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DXGM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DEXGame ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DEXGame මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DEXGame මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DEXGame,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DXGM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DEXGameමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DEXGame මිල ඉතිහාසය

DXGMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DXGMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DEXGame මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DEXGame (DXGM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DEXGame මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DEXGame MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DXGM දේශීය මුදල් වෙත

1DXGM සිට VNDවෙත ₫ 1.6871778 1DXGM සිට AUDවෙත A$ 0.00010199 1DXGM සිට GBPවෙත £ 0.00004935 1DXGM සිට EURවෙත € 0.000058562 1DXGM සිට USDවෙත $ 0.0000658 1DXGM සිට MYRවෙත RM 0.000281624 1DXGM සිට TRYවෙත ₺ 0.002551066 1DXGM සිට JPYවෙත ¥ 0.009605484 1DXGM සිට RUBවෙත ₽ 0.005288346 1DXGM සිට INRවෙත ₹ 0.005637744 1DXGM සිට IDRවෙත Rp 1.096666228 1DXGM සිට KRWවෙත ₩ 0.091898912 1DXGM සිට PHPවෙත ₱ 0.003667692 1DXGM සිට EGPවෙත £E. 0.00331632 1DXGM සිට BRLවෙත R$ 0.000370454 1DXGM සිට CADවෙත C$ 0.000091462 1DXGM සිට BDTවෙත ৳ 0.007979566 1DXGM සිට NGNවෙත ₦ 0.10528 1DXGM සිට UAHවෙත ₴ 0.002728068 1DXGM සිට VESවෙත Bs 0.0060536 1DXGM සිට PKRවෙත Rs 0.018487826 1DXGM සිට KZTවෙත ₸ 0.033588268 1DXGM සිට THBවෙත ฿ 0.002196404 1DXGM සිට TWDවෙත NT$ 0.001985844 1DXGM සිට AEDවෙත د.إ 0.000241486 1DXGM සිට CHFවෙත Fr 0.000054614 1DXGM සිට HKDවෙත HK$ 0.00051324 1DXGM සිට MADවෙත .د.م 0.000613914 1DXGM සිට MXNවෙත $ 0.001275204

DEXGame සම්පත්

DEXGame පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DEXGame පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DEXGame (DXGM) හි මිල කීයද? DEXGame (DXGM)හි සජීවී මිල 0.0000658 USD වේ. DEXGame (DXGM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DEXGame හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 41.65K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DXGMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000658 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DEXGame (DXGM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DEXGame (DXGM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 632.96M USD වේ. DEXGame (DXGM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DEXGame (DXGM) හි ඉහළම මිල 0.047998 USD වේ. DEXGame (DXGM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DEXGame (DXGM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.93K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.