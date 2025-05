DROP (DROP) යනු කුමක්ද

DROP is the native token of the Drop3 project and is integrated into its ecosystem.

DROP is the native token of the Drop3 project and is integrated into its ecosystem.

MEXC වෙතින් DROP ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DROP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DROP ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DROP මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DROP මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DROP,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DROP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DROPමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DROP මිල ඉතිහාසය

DROPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DROPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DROP මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DROP (DROP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DROP මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

DROP දේශීය මුදල් වෙත

1DROP සිට VNDවෙත ₫ 0.2999997 1DROP සිට AUDවෙත A$ 0.000018252 1DROP සිට GBPවෙත £ 0.000008775 1DROP සිට EURවෙත € 0.000010413 1DROP සිට USDවෙත $ 0.0000117 1DROP සිට MYRවෙත RM 0.000050076 1DROP සිට TRYවෙත ₺ 0.00045279 1DROP සිට JPYවෙත ¥ 0.001707264 1DROP සිට RUBවෙත ₽ 0.000941616 1DROP සිට INRවෙත ₹ 0.001000233 1DROP සිට IDRවෙත Rp 0.191803248 1DROP සිට KRWවෙත ₩ 0.01636362 1DROP සිට PHPවෙත ₱ 0.000652392 1DROP සිට EGPවෙත £E. 0.000586404 1DROP සිට BRLවෙත R$ 0.000065988 1DROP සිට CADවෙත C$ 0.000016263 1DROP සිට BDTවෙත ৳ 0.001418859 1DROP සිට NGNවෙත ₦ 0.01872 1DROP සිට UAHවෙත ₴ 0.000485082 1DROP සිට VESවෙත Bs 0.0010764 1DROP සිට PKRවෙත Rs 0.003287349 1DROP සිට KZTවෙත ₸ 0.005972382 1DROP සිට THBවෙත ฿ 0.000389844 1DROP සිට TWDවෙත NT$ 0.000352989 1DROP සිට AEDවෙත د.إ 0.000042939 1DROP සිට CHFවෙත Fr 0.000009711 1DROP සිට HKDවෙත HK$ 0.00009126 1DROP සිට MADවෙත .د.م 0.000109161 1DROP සිට MXNවෙත $ 0.000226629

DROP සම්පත්

DROP පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DROP පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DROP (DROP) හි මිල කීයද? DROP (DROP)හි සජීවී මිල 0.0000117 USD වේ. DROP (DROP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DROP හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DROPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000117 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DROP (DROP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DROP (DROP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. DROP (DROP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DROP (DROP) හි ඉහළම මිල 0.0003348 USD වේ. DROP (DROP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DROP (DROP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 22.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

