SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.

MEXC වෙතින් Doran ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Doran මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Doran,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DRN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Doranමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Doran මිල ඉතිහාසය

DRNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DRNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Doran මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Doran (DRN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Doran මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Doran MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DRN දේශීය මුදල් වෙත

Doran සම්පත්

Doran පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

