Drife is a next-generation ride-hailing platform designed to revolutionize the mobility space. Built on blockchain technology, Drife empowers both drivers and riders by eliminating commissions, enabling transparent pricing through an auction-based model, and offering fairer earnings for drivers while ensuring affordable fares for riders. With a focus on decentralization, Drife aims to create a community-driven ecosystem that promotes equality, transparency, and efficiency in the ride-hailing industry.

MEXC වෙතින් DRF ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DRF ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



DRF මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DRF,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DRF හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DRFමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DRF මිල ඉතිහාසය

DRFහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DRFහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DRF මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DRF (DRF) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DRF මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DRF MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1DRF සිට VNDවෙත ₫ 4.3512777 1DRF සිට AUDවෙත A$ 0.000264732 1DRF සිට GBPවෙත £ 0.000127275 1DRF සිට EURවෙත € 0.000151033 1DRF සිට USDවෙත $ 0.0001697 1DRF සිට MYRවෙත RM 0.000726316 1DRF සිට TRYවෙත ₺ 0.00656739 1DRF සිට JPYවෙත ¥ 0.024762624 1DRF සිට RUBවෙත ₽ 0.013657456 1DRF සිට INRවෙත ₹ 0.014507653 1DRF සිට IDRවෙත Rp 2.781966768 1DRF සිට KRWවෙත ₩ 0.23734242 1DRF සිට PHPවෙත ₱ 0.009462472 1DRF සිට EGPවෙත £E. 0.008505364 1DRF සිට BRLවෙත R$ 0.000957108 1DRF සිට CADවෙත C$ 0.000235883 1DRF සිට BDTවෙත ৳ 0.020579519 1DRF සිට NGNවෙත ₦ 0.27152 1DRF සිට UAHවෙත ₴ 0.007035762 1DRF සිට VESවෙත Bs 0.0156124 1DRF සිට PKRවෙත Rs 0.047680609 1DRF සිට KZTවෙත ₸ 0.086625062 1DRF සිට THBවෙත ฿ 0.005654404 1DRF සිට TWDවෙත NT$ 0.005119849 1DRF සිට AEDවෙත د.إ 0.000622799 1DRF සිට CHFවෙත Fr 0.000140851 1DRF සිට HKDවෙත HK$ 0.00132366 1DRF සිට MADවෙත .د.م 0.001583301 1DRF සිට MXNවෙත $ 0.003285392

DRF පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DRF පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DRF (DRF) හි මිල කීයද? DRF (DRF)හි සජීවී මිල 0.0001697 USD වේ. DRF (DRF) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DRF හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 156.64K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DRFහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001697 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DRF (DRF) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DRF (DRF) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 923.03M USD වේ. DRF (DRF) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DRF (DRF) හි ඉහළම මිල 0.03849 USD වේ. DRF (DRF) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DRF (DRF) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 190.01 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

