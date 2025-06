DRA (DRASOL) යනු කුමක්ද

$DRA is a meme coin named Decentralized Retirement Account, designed to combine the concept of retirement accounts with decentralized finance. Its core narrative centers on "decentralized retirement."

MEXC වෙතින් DRA ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DRASOL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DRA ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DRA මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DRA මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DRA,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DRASOL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DRAමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DRA මිල ඉතිහාසය

DRASOLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DRASOLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DRA මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DRA (DRASOL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DRA මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DRA MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DRASOL දේශීය මුදල් වෙත

1DRASOL සිට VNDවෙත ₫ 1.84283945 1DRASOL සිට AUDවෙත A$ 0.0001071459 1DRASOL සිට GBPවෙත £ 0.0000511219 1DRASOL සිට EURවෙත € 0.0000602258 1DRASOL සිට USDවෙත $ 0.00007003 1DRASOL සිට MYRවෙත RM 0.0002962269 1DRASOL සිට TRYවෙත ₺ 0.0027430751 1DRASOL සිට JPYවෙත ¥ 0.0100990263 1DRASOL සිට RUBවෙත ₽ 0.005567385 1DRASOL සිට INRවෙත ₹ 0.0059854641 1DRASOL සිට IDRවෙත Rp 1.1295159709 1DRASOL සිට KRWවෙත ₩ 0.0957996394 1DRASOL සිට PHPවෙත ₱ 0.0039139767 1DRASOL සිට EGPවෙත £E. 0.003466485 1DRASOL සිට BRLවෙත R$ 0.0003872659 1DRASOL සිට CADවෙත C$ 0.0000952408 1DRASOL සිට BDTවෙත ৳ 0.0085604672 1DRASOL සිට NGNවෙත ₦ 0.1079043249 1DRASOL සිට UAHවෙත ₴ 0.0029076456 1DRASOL සිට VESවෙත Bs 0.00693297 1DRASOL සිට PKRවෙත Rs 0.0197708696 1DRASOL සිට KZTවෙත ₸ 0.0356746826 1DRASOL සිට THBවෙත ฿ 0.0022801768 1DRASOL සිට TWDවෙත NT$ 0.0020875943 1DRASOL සිට AEDවෙත د.إ 0.0002570101 1DRASOL සිට CHFවෙත Fr 0.0000567243 1DRASOL සිට HKDවෙත HK$ 0.0005490352 1DRASOL සිට MADවෙත .د.م 0.0006386736 1DRASOL සිට MXNවෙත $ 0.001323567

DRA සම්පත්

DRA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DRA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DRA (DRASOL) හි මිල කීයද? DRA (DRASOL)හි සජීවී මිල 0.00007003 USD වේ. DRA (DRASOL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DRA හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DRASOLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00007003 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DRA (DRASOL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DRA (DRASOL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. DRA (DRASOL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, DRA (DRASOL) හි ඉහළම මිල 0.006678 USD වේ. DRA (DRASOL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DRA (DRASOL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 52.99K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

