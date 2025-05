DOSE (DOSE) යනු කුමක්ද

DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner, Dustland Cyclist, 22 Pushups and other experiences.

MEXC වෙතින් DOSE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DOSE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DOSE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DOSE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DOSE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DOSE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DOSE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DOSE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DOSEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DOSE මිල ඉතිහාසය

DOSEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DOSEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DOSE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DOSE (DOSE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DOSE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DOSE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DOSE දේශීය මුදල් වෙත

1DOSE සිට VNDවෙත ₫ 3.4666632 1DOSE සිට AUDවෙත A$ 0.00020956 1DOSE සිට GBPවෙත £ 0.0001014 1DOSE සිට EURවෙත € 0.000120328 1DOSE සිට USDවෙත $ 0.0001352 1DOSE සිට MYRවෙත RM 0.000578656 1DOSE සිට TRYවෙත ₺ 0.005241704 1DOSE සිට JPYවෙත ¥ 0.019748664 1DOSE සිට RUBවෙත ₽ 0.010866024 1DOSE සිට INRවෙත ₹ 0.01157988 1DOSE සිට IDRවෙත Rp 2.253332432 1DOSE සිට KRWවෙත ₩ 0.189355712 1DOSE සිට PHPවෙත ₱ 0.007536048 1DOSE සිට EGPවෙත £E. 0.006815432 1DOSE සිට BRLවෙත R$ 0.000761176 1DOSE සිට CADවෙත C$ 0.000187928 1DOSE සිට BDTවෙත ৳ 0.016395704 1DOSE සිට NGNවෙත ₦ 0.21632 1DOSE සිට UAHවෙත ₴ 0.005605392 1DOSE සිට VESවෙත Bs 0.0124384 1DOSE සිට PKRවෙත Rs 0.037987144 1DOSE සිට KZTවෙත ₸ 0.069014192 1DOSE සිට THBවෙත ฿ 0.004517032 1DOSE සිට TWDවෙත NT$ 0.004081688 1DOSE සිට AEDවෙත د.إ 0.000496184 1DOSE සිට CHFවෙත Fr 0.000113568 1DOSE සිට HKDවෙත HK$ 0.00105456 1DOSE සිට MADවෙත .د.م 0.001261416 1DOSE සිට MXNවෙත $ 0.002620176

DOSE සම්පත්

DOSE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DOSE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DOSE (DOSE) හි මිල කීයද? DOSE (DOSE)හි සජීවී මිල 0.0001352 USD වේ. DOSE (DOSE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DOSE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DOSEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001352 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DOSE (DOSE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DOSE (DOSE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. DOSE (DOSE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DOSE (DOSE) හි ඉහළම මිල 0.27 USD වේ. DOSE (DOSE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DOSE (DOSE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.56K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

