DOP (DOP) යනු කුමක්ද

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

MEXC වෙතින් DOP ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DOP ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DOP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DOP ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DOP මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DOP මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DOP,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DOP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DOPමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DOP මිල ඉතිහාසය

DOPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DOPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DOP මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DOP (DOP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DOP මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DOP MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DOP දේශීය මුදල් වෙත

1DOP සිට VNDවෙත ₫ 7.589736 1DOP සිට AUDවෙත A$ 0.0004588 1DOP සිට GBPවෙත £ 0.000222 1DOP සිට EURවෙත € 0.00026344 1DOP සිට USDවෙත $ 0.000296 1DOP සිට MYRවෙත RM 0.00126688 1DOP සිට TRYවෙත ₺ 0.01147592 1DOP සිට JPYවෙත ¥ 0.04323672 1DOP සිට RUBවෙත ₽ 0.02378952 1DOP සිට INRවෙත ₹ 0.0253524 1DOP සිට IDRවෙත Rp 4.93333136 1DOP සිට KRWවෙත ₩ 0.41456576 1DOP සිට PHPවෙත ₱ 0.01649904 1DOP සිට EGPවෙත £E. 0.01492136 1DOP සිට BRLවෙත R$ 0.00166648 1DOP සිට CADවෙත C$ 0.00041144 1DOP සිට BDTවෙත ৳ 0.03589592 1DOP සිට NGNවෙත ₦ 0.4736 1DOP සිට UAHවෙත ₴ 0.01227216 1DOP සිට VESවෙත Bs 0.027232 1DOP සිට PKRවෙත Rs 0.08316712 1DOP සිට KZTවෙත ₸ 0.15109616 1DOP සිට THBවෙත ฿ 0.00988936 1DOP සිට TWDවෙත NT$ 0.00893624 1DOP සිට AEDවෙත د.إ 0.00108632 1DOP සිට CHFවෙත Fr 0.00024864 1DOP සිට HKDවෙත HK$ 0.0023088 1DOP සිට MADවෙත .د.م 0.00276168 1DOP සිට MXNවෙත $ 0.00573648

DOP සම්පත්

DOP පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DOP පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DOP (DOP) හි මිල කීයද? DOP (DOP)හි සජීවී මිල 0.000296 USD වේ. DOP (DOP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DOP හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.59M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DOPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000296 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DOP (DOP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DOP (DOP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 8.73B USD වේ. DOP (DOP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DOP (DOP) හි ඉහළම මිල 0.0295 USD වේ. DOP (DOP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DOP (DOP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 450.74K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.