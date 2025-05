DOGAMI (DOGA) යනු කුමක්ද

DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events.

MEXC වෙතින් DOGAMI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DOGAMI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DOGA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DOGAMI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DOGAMI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DOGAMI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DOGAMI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DOGA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DOGAMIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DOGAMI මිල ඉතිහාසය

DOGAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DOGAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DOGAMI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DOGAMI (DOGA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DOGAMI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DOGAMI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DOGA දේශීය මුදල් වෙත

1DOGA සිට VNDවෙත ₫ 45.512775 1DOGA සිට AUDවෙත A$ 0.00275125 1DOGA සිට GBPවෙත £ 0.00133125 1DOGA සිට EURවෙත € 0.00157975 1DOGA සිට USDවෙත $ 0.001775 1DOGA සිට MYRවෙත RM 0.007597 1DOGA සිට TRYවෙත ₺ 0.06881675 1DOGA සිට JPYවෙත ¥ 0.259079 1DOGA සිට RUBවෙත ₽ 0.14265675 1DOGA සිට INRවෙත ₹ 0.15199325 1DOGA සිට IDRවෙත Rp 29.5833215 1DOGA සිට KRWවෙත ₩ 2.485994 1DOGA සිට PHPවෙත ₱ 0.0989385 1DOGA සිට EGPවෙත £E. 0.0894245 1DOGA සිට BRLවෙත R$ 0.00999325 1DOGA සිට CADවෙත C$ 0.00246725 1DOGA සිට BDTවෙත ৳ 0.21525425 1DOGA සිට NGNවෙත ₦ 2.84 1DOGA සිට UAHවෙත ₴ 0.0735915 1DOGA සිට VESවෙත Bs 0.1633 1DOGA සිට PKRවෙත Rs 0.49872175 1DOGA සිට KZTවෙත ₸ 0.9060665 1DOGA සිට THBවෙත ฿ 0.05930275 1DOGA සිට TWDවෙත NT$ 0.05358725 1DOGA සිට AEDවෙත د.إ 0.00651425 1DOGA සිට CHFවෙත Fr 0.00147325 1DOGA සිට HKDවෙත HK$ 0.013845 1DOGA සිට MADවෙත .د.م 0.01656075 1DOGA සිට MXNවෙත $ 0.0343995

DOGAMI සම්පත්

DOGAMI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DOGAMI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DOGAMI (DOGA) හි මිල කීයද? DOGAMI (DOGA)හි සජීවී මිල 0.001775 USD වේ. DOGAMI (DOGA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DOGAMI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.38M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DOGAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001775 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DOGAMI (DOGA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DOGAMI (DOGA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 777.87M USD වේ. DOGAMI (DOGA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DOGAMI (DOGA) හි ඉහළම මිල 0.0469 USD වේ. DOGAMI (DOGA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DOGAMI (DOGA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 51.72K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

