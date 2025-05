Diamante (DIAM) යනු කුමක්ද

DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions.

DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions.



Diamante මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Diamante,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DIAM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Diamanteමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Diamante මිල ඉතිහාසය

DIAMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DIAMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Diamante මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Diamante (DIAM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Diamante මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Diamante MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DIAM දේශීය මුදල් වෙත

1DIAM සිට VNDවෙත ₫ 375.153471 1DIAM සිට AUDවෙත A$ 0.02267805 1DIAM සිට GBPවෙත £ 0.01097325 1DIAM සිට EURවෙත € 0.01302159 1DIAM සිට USDවෙත $ 0.014631 1DIAM සිට MYRවෙත RM 0.06262068 1DIAM සිට TRYවෙත ₺ 0.56724387 1DIAM සිට JPYවෙත ¥ 2.13554076 1DIAM සිට RUBවෙත ₽ 1.17589347 1DIAM සිට INRවෙත ₹ 1.25285253 1DIAM සිට IDRවෙත Rp 243.84990246 1DIAM සිට KRWවෙත ₩ 20.49159336 1DIAM සිට PHPවෙත ₱ 0.81553194 1DIAM සිට EGPවෙත £E. 0.73710978 1DIAM සිට BRLවෙත R$ 0.08237253 1DIAM සිට CADවෙත C$ 0.02033709 1DIAM සිට BDTවෙත ৳ 1.77430137 1DIAM සිට NGNවෙත ₦ 23.4096 1DIAM සිට UAHවෙත ₴ 0.60660126 1DIAM සිට VESවෙත Bs 1.346052 1DIAM සිට PKRවෙත Rs 4.11087207 1DIAM සිට KZTවෙත ₸ 7.46854026 1DIAM සිට THBවෙත ฿ 0.48882171 1DIAM සිට TWDවෙත NT$ 0.44170989 1DIAM සිට AEDවෙත د.إ 0.05369577 1DIAM සිට CHFවෙත Fr 0.01214373 1DIAM සිට HKDවෙත HK$ 0.1141218 1DIAM සිට MADවෙත .د.م 0.13650723 1DIAM සිට MXNවෙත $ 0.28354878

Diamante සම්පත්

Diamante පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Diamante පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Diamante (DIAM) හි මිල කීයද? Diamante (DIAM)හි සජීවී මිල 0.014631 USD වේ. Diamante (DIAM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Diamante හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 21.01M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DIAMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.014631 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Diamante (DIAM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Diamante (DIAM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.44B USD වේ. Diamante (DIAM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Diamante (DIAM) හි ඉහළම මිල 0.052 USD වේ. Diamante (DIAM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Diamante (DIAM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 68.56K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

