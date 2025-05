DFYN Token (DFYN) යනු කුමක්ද

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

MEXC වෙතින් DFYN Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DFYN Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DFYN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DFYN Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DFYN Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DFYN Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DFYN Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DFYN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DFYN Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DFYN Token මිල ඉතිහාසය

DFYNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DFYNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DFYN Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DFYN Token (DFYN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DFYN Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DFYN Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DFYN දේශීය මුදල් වෙත

1DFYN සිට VNDවෙත ₫ 88.846065 1DFYN සිට AUDවෙත A$ 0.00537075 1DFYN සිට GBPවෙත £ 0.00259875 1DFYN සිට EURවෙත € 0.00308385 1DFYN සිට USDවෙත $ 0.003465 1DFYN සිට MYRවෙත RM 0.0148302 1DFYN සිට TRYවෙත ₺ 0.13433805 1DFYN සිට JPYවෙත ¥ 0.5057514 1DFYN සිට RUBවෙත ₽ 0.27848205 1DFYN සිට INRවෙත ₹ 0.29670795 1DFYN සිට IDRවෙත Rp 57.7499769 1DFYN සිට KRWවෙත ₩ 4.8529404 1DFYN සිට PHPවෙත ₱ 0.1931391 1DFYN සිට EGPවෙත £E. 0.1745667 1DFYN සිට BRLවෙත R$ 0.01950795 1DFYN සිට CADවෙත C$ 0.00481635 1DFYN සිට BDTවෙත ৳ 0.42020055 1DFYN සිට NGNවෙත ₦ 5.544 1DFYN සිට UAHවෙත ₴ 0.1436589 1DFYN සිට VESවෙත Bs 0.31878 1DFYN සිට PKRවෙත Rs 0.97356105 1DFYN සිට KZTවෙත ₸ 1.7687439 1DFYN සිට THBවෙත ฿ 0.11576565 1DFYN සිට TWDවෙත NT$ 0.10460835 1DFYN සිට AEDවෙත د.إ 0.01271655 1DFYN සිට CHFවෙත Fr 0.00287595 1DFYN සිට HKDවෙත HK$ 0.027027 1DFYN සිට MADවෙත .د.م 0.03232845 1DFYN සිට MXNවෙත $ 0.0671517

DFYN Token සම්පත්

DFYN Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DFYN Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DFYN Token (DFYN) හි මිල කීයද? DFYN Token (DFYN)හි සජීවී මිල 0.003465 USD වේ. DFYN Token (DFYN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DFYN Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 595.56K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DFYNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003465 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DFYN Token (DFYN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DFYN Token (DFYN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 171.88M USD වේ. DFYN Token (DFYN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DFYN Token (DFYN) හි ඉහළම මිල 8.5005 USD වේ. DFYN Token (DFYN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DFYN Token (DFYN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 64.49K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.