DF Capital DAO (DFC) යනු කුමක්ද

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

MEXC වෙතින් DF Capital DAO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DF Capital DAO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DFC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DF Capital DAO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DF Capital DAO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DF Capital DAO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DF Capital DAO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DFC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DF Capital DAOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DF Capital DAO මිල ඉතිහාසය

DFCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DFCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DF Capital DAO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DF Capital DAO (DFC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DF Capital DAO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DF Capital DAO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DFC දේශීය මුදල් වෙත

1DFC සිට VNDවෙත ₫ 2.017,9467 1DFC සිට AUDවෙත A$ 0,121985 1DFC සිට GBPවෙත £ 0,059025 1DFC සිට EURවෙත € 0,070043 1DFC සිට USDවෙත $ 0,0787 1DFC සිට MYRවෙත RM 0,336836 1DFC සිට TRYවෙත ₺ 3,04569 1DFC සිට JPYවෙත ¥ 11,478395 1DFC සිට RUBවෙත ₽ 6,33535 1DFC සිට INRවෙත ₹ 6,728063 1DFC සිට IDRවෙත Rp 1.290,163728 1DFC සිට KRWවෙත ₩ 110,06982 1DFC සිට PHPවෙත ₱ 4,389099 1DFC සිට EGPවෙත £E. 3,944444 1DFC සිට BRLවෙත R$ 0,443868 1DFC සිට CADවෙත C$ 0,109393 1DFC සිට BDTවෙත ৳ 9,543949 1DFC සිට NGNවෙත ₦ 125,92 1DFC සිට UAHවෙත ₴ 3,262902 1DFC සිට VESවෙත Bs 7,2404 1DFC සිට PKRවෙත Rs 22,112339 1DFC සිට KZTවෙත ₸ 40,173202 1DFC සිට THBවෙත ฿ 2,624645 1DFC සිට TWDවෙත NT$ 2,374379 1DFC සිට AEDවෙත د.إ 0,288829 1DFC සිට CHFවෙත Fr 0,065321 1DFC සිට HKDවෙත HK$ 0,61386 1DFC සිට MADවෙත .د.م 0,734271 1DFC සිට MXNවෙත $ 1,524419

DF Capital DAO සම්පත්

DF Capital DAO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DF Capital DAO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DF Capital DAO (DFC) හි මිල කීයද? DF Capital DAO (DFC)හි සජීවී මිල 0,0787 USD වේ. DF Capital DAO (DFC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DF Capital DAO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2,09M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DFCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0,0787 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DF Capital DAO (DFC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DF Capital DAO (DFC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 26,56M USD වේ. DF Capital DAO (DFC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DF Capital DAO (DFC) හි ඉහළම මිල 3,8 USD වේ. DF Capital DAO (DFC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DF Capital DAO (DFC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 529,43 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

