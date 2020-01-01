Memento (DEXTF) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Memento (DEXTF) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, MementoDEXTF හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
USD

Memento (DEXTF) තොරතුරු

DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.).

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://mementoblockchain.com/
ධවල පත්‍රිකාව:
https://docs.domani.finance/
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://etherscan.io/token/0x5F64Ab1544D28732F0A24F4713c2C8ec0dA089f0

Memento (DEXTF) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Memento (DEXTF) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
මුළු සැපයුම:
$ 99.98M
$ 99.98M$ 99.98M
සංසරණ සැපයුම:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 8.52M
$ 8.52M$ 8.52M
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.52549
$ 0.52549$ 0.52549
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0
$ 0$ 0
වත්මන් මිල:
$ 0.08516
$ 0.08516$ 0.08516

Memento (DEXTF) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා MementoDEXTF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම DEXTF ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු DEXTF ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට DEXTF ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, DEXTF ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.