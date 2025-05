DevvE (DEVVE) යනු කුමක්ද

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

MEXC වෙතින් DevvE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DevvE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DEVVE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DevvE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DevvE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DevvE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DevvE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DEVVE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DevvEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DevvE මිල ඉතිහාසය

DEVVEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DEVVEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DevvE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DevvE (DEVVE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DevvE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DevvE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DEVVE දේශීය මුදල් වෙත

1DEVVE සිට VNDවෙත ₫ 15,066.6516 1DEVVE සිට AUDවෙත A$ 0.91078 1DEVVE සිට GBPවෙත £ 0.4407 1DEVVE සිට EURවෙත € 0.522964 1DEVVE සිට USDවෙත $ 0.5876 1DEVVE සිට MYRවෙත RM 2.514928 1DEVVE සිට TRYවෙත ₺ 22.781252 1DEVVE සිට JPYවෙත ¥ 85.766096 1DEVVE සිට RUBවෙත ₽ 47.225412 1DEVVE සිට INRවෙත ₹ 50.316188 1DEVVE සිට IDRවෙත Rp 9,793.329416 1DEVVE සිට KRWවෙත ₩ 822.969056 1DEVVE සිට PHPවෙත ₱ 32.752824 1DEVVE සිට EGPවෙත £E. 29.603288 1DEVVE සිට BRLවෙත R$ 3.308188 1DEVVE සිට CADවෙත C$ 0.816764 1DEVVE සිට BDTවෙත ৳ 71.258252 1DEVVE සිට NGNවෙත ₦ 940.16 1DEVVE සිට UAHවෙත ₴ 24.361896 1DEVVE සිට VESවෙත Bs 54.0592 1DEVVE සිට PKRවෙත Rs 165.097972 1DEVVE සිට KZTවෙත ₸ 299.946296 1DEVVE සිට THBවෙත ฿ 19.631716 1DEVVE සිට TWDවෙත NT$ 17.739644 1DEVVE සිට AEDවෙත د.إ 2.156492 1DEVVE සිට CHFවෙත Fr 0.487708 1DEVVE සිට HKDවෙත HK$ 4.58328 1DEVVE සිට MADවෙත .د.م 5.482308 1DEVVE සිට MXNවෙත $ 11.387688

DevvE සම්පත්

DevvE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DevvE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DevvE (DEVVE) හි මිල කීයද? DevvE (DEVVE)හි සජීවී මිල 0.5876 USD වේ. DevvE (DEVVE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DevvE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 52.90M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DEVVEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.5876 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DevvE (DEVVE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DevvE (DEVVE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 90.03M USD වේ. DevvE (DEVVE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DevvE (DEVVE) හි ඉහළම මිල 2.48 USD වේ. DevvE (DEVVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DevvE (DEVVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 93.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.