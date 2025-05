SUI Desci Agents (DESCI) යනු කුමක්ද

SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses.

SUI Desci Agents මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SUI Desci Agents,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DESCI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SUI Desci Agentsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SUI Desci Agents මිල ඉතිහාසය

DESCIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DESCIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SUI Desci Agents මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SUI Desci Agents පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SUI Desci Agents පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SUI Desci Agents (DESCI) හි මිල කීයද? SUI Desci Agents (DESCI)හි සජීවී මිල 0.001314 USD වේ. SUI Desci Agents (DESCI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SUI Desci Agents හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DESCIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001314 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SUI Desci Agents (DESCI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SUI Desci Agents (DESCI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. SUI Desci Agents (DESCI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SUI Desci Agents (DESCI) හි ඉහළම මිල 0.025228 USD වේ. SUI Desci Agents (DESCI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SUI Desci Agents (DESCI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 18.20K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

