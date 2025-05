Deri (DERI) යනු කුමක්ද

Deri Protocol is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. With Deri Protocol, trades are executed under AMM paradigm and positions are tokenized as NFTs, highly composable with other DeFi projects. Having provided an on-chain mechanism to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently, Deri Protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure. $DERI is the governance token of Deri Protocol.

MEXC වෙතින් Deri ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Deri ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DERI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Deri ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Deri මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Deri මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Deri,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DERI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Deriමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Deri මිල ඉතිහාසය

DERIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DERIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Deri මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Deri (DERI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Deri මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Deri MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DERI දේශීය මුදල් වෙත

1DERI සිට VNDවෙත ₫ 115.410141 1DERI සිට AUDවෙත A$ 0.00697655 1DERI සිට GBPවෙත £ 0.00337575 1DERI සිට EURවෙත € 0.00400589 1DERI සිට USDවෙත $ 0.004501 1DERI සිට MYRවෙත RM 0.01926428 1DERI සිට TRYවෙත ₺ 0.17450377 1DERI සිට JPYවෙත ¥ 0.65696596 1DERI සිට RUBවෙත ₽ 0.36174537 1DERI සිට INRවෙත ₹ 0.38542063 1DERI සිට IDRවෙත Rp 75.01663666 1DERI සිට KRWවෙත ₩ 6.30392056 1DERI සිට PHPවෙත ₱ 0.25088574 1DERI සිට EGPවෙත £E. 0.22676038 1DERI සිට BRLවෙත R$ 0.02534063 1DERI සිට CADවෙත C$ 0.00625639 1DERI සිට BDTවෙත ৳ 0.54583627 1DERI සිට NGNවෙත ₦ 7.2016 1DERI සිට UAHවෙත ₴ 0.18661146 1DERI සිට VESවෙත Bs 0.414092 1DERI සිට PKRවෙත Rs 1.26464597 1DERI සිට KZTවෙත ₸ 2.29758046 1DERI සිට THBවෙත ฿ 0.15037841 1DERI සිට TWDවෙත NT$ 0.13588519 1DERI සිට AEDවෙත د.إ 0.01651867 1DERI සිට CHFවෙත Fr 0.00373583 1DERI සිට HKDවෙත HK$ 0.0351078 1DERI සිට MADවෙත .د.م 0.04199433 1DERI සිට MXNවෙත $ 0.08722938

Deri සම්පත්

Deri පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Deri පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Deri (DERI) හි මිල කීයද? Deri (DERI)හි සජීවී මිල 0.004501 USD වේ. Deri (DERI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Deri හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 561.26K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DERIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.004501 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Deri (DERI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Deri (DERI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 124.70M USD වේ. Deri (DERI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Deri (DERI) හි ඉහළම මිල 0.65 USD වේ. Deri (DERI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Deri (DERI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 57.18K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

