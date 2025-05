Global DePIN Chain (DEEPSEEK) යනු කුමක්ද

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

MEXC වෙතින් Global DePIN Chain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Global DePIN Chain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Global DePIN Chain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DEEPSEEK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Global DePIN Chainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Global DePIN Chain මිල ඉතිහාසය

DEEPSEEKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DEEPSEEKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Global DePIN Chain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Global DePIN Chain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

DEEPSEEK දේශීය මුදල් වෙත

1DEEPSEEK සිට VNDවෙත ₫ 32.666634 1DEEPSEEK සිට AUDවෙත A$ 0.0019747 1DEEPSEEK සිට GBPවෙත £ 0.0009555 1DEEPSEEK සිට EURවෙත € 0.00113386 1DEEPSEEK සිට USDවෙත $ 0.001274 1DEEPSEEK සිට MYRවෙත RM 0.00545272 1DEEPSEEK සිට TRYවෙත ₺ 0.0493038 1DEEPSEEK සිට JPYවෙත ¥ 0.1858129 1DEEPSEEK සිට RUBවෙත ₽ 0.102557 1DEEPSEEK සිට INRවෙත ₹ 0.10891426 1DEEPSEEK සිට IDRවෙත Rp 20.88524256 1DEEPSEEK සිට KRWවෙත ₩ 1.7818164 1DEEPSEEK සිට PHPවෙත ₱ 0.07105098 1DEEPSEEK සිට EGPවෙත £E. 0.06385288 1DEEPSEEK සිට BRLවෙත R$ 0.00718536 1DEEPSEEK සිට CADවෙත C$ 0.00177086 1DEEPSEEK සිට BDTවෙත ৳ 0.15449798 1DEEPSEEK සිට NGNවෙත ₦ 2.0384 1DEEPSEEK සිට UAHවෙත ₴ 0.05282004 1DEEPSEEK සිට VESවෙත Bs 0.117208 1DEEPSEEK සිට PKRවෙත Rs 0.35795578 1DEEPSEEK සිට KZTවෙත ₸ 0.65032604 1DEEPSEEK සිට THBවෙත ฿ 0.0424879 1DEEPSEEK සිට TWDවෙත NT$ 0.03843658 1DEEPSEEK සිට AEDවෙත د.إ 0.00467558 1DEEPSEEK සිට CHFවෙත Fr 0.00105742 1DEEPSEEK සිට HKDවෙත HK$ 0.0099372 1DEEPSEEK සිට MADවෙත .د.م 0.01188642 1DEEPSEEK සිට MXNවෙත $ 0.02467738

Global DePIN Chain සම්පත්

Global DePIN Chain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Global DePIN Chain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Global DePIN Chain (DEEPSEEK) හි මිල කීයද? Global DePIN Chain (DEEPSEEK)හි සජීවී මිල 0.001274 USD වේ. Global DePIN Chain (DEEPSEEK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Global DePIN Chain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.01M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DEEPSEEKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001274 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Global DePIN Chain (DEEPSEEK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Global DePIN Chain (DEEPSEEK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 790.00M USD වේ. Global DePIN Chain (DEEPSEEK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Global DePIN Chain (DEEPSEEK) හි ඉහළම මිල 0.033 USD වේ. Global DePIN Chain (DEEPSEEK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Global DePIN Chain (DEEPSEEK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 27.65K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

