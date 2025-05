DeepBook (DEEP) යනු කුමක්ද

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

MEXC වෙතින් DeepBook ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DeepBook ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DEEP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DeepBook ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DeepBook මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DeepBook මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DeepBook,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DEEP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DeepBookමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DeepBook මිල ඉතිහාසය

DEEPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DEEPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DeepBook මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DeepBook (DEEP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DeepBook මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DeepBook MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DEEP දේශීය මුදල් වෙත

1DEEP සිට VNDවෙත ₫ 4,723.661943 1DEEP සිට AUDවෙත A$ 0.28554565 1DEEP සිට GBPවෙත £ 0.13816725 1DEEP සිට EURවෙත € 0.16395847 1DEEP සිට USDවෙත $ 0.184223 1DEEP සිට MYRවෙත RM 0.78847444 1DEEP සිට TRYවෙත ₺ 7.1294301 1DEEP සිට JPYවෙත ¥ 26.86892455 1DEEP සිට RUBවෙත ₽ 14.8299515 1DEEP සිට INRවෙත ₹ 15.74922427 1DEEP සිට IDRවෙත Rp 3,020.04869712 1DEEP සිට KRWවෙත ₩ 257.6542878 1DEEP සිට PHPවෙත ₱ 10.27411671 1DEEP සිට EGPවෙත £E. 9.23325676 1DEEP සිට BRLවෙත R$ 1.03901772 1DEEP සිට CADවෙත C$ 0.25606997 1DEEP සිට BDTවෙත ৳ 22.34072321 1DEEP සිට NGNවෙත ₦ 294.7568 1DEEP සිට UAHවෙත ₴ 7.63788558 1DEEP සිට VESවෙත Bs 16.948516 1DEEP සිට PKRවෙත Rs 51.76113631 1DEEP සිට KZTවෙත ₸ 94.03847258 1DEEP සිට THBවෙත ฿ 6.14383705 1DEEP සිට TWDවෙත NT$ 5.55800791 1DEEP සිට AEDවෙත د.إ 0.67609841 1DEEP සිට CHFවෙත Fr 0.15290509 1DEEP සිට HKDවෙත HK$ 1.4369394 1DEEP සිට MADවෙත .د.م 1.71880059 1DEEP සිට MXNවෙත $ 3.56839951

DeepBook සම්පත්

DeepBook පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DeepBook පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DeepBook (DEEP) හි මිල කීයද? DeepBook (DEEP)හි සජීවී මිල 0.184223 USD වේ. DeepBook (DEEP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DeepBook හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 580.49M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DEEPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.184223 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DeepBook (DEEP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DeepBook (DEEP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.15B USD වේ. DeepBook (DEEP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DeepBook (DEEP) හි ඉහළම මිල 0.344346 USD වේ. DeepBook (DEEP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DeepBook (DEEP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 348.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.