Zero1 Labs (DEAI) යනු කුමක්ද

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence ("DeAI") ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DEAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Zero1 Labs ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Zero1 Labs මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Zero1 Labs මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Zero1 Labs,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DEAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Zero1 Labsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Zero1 Labs මිල ඉතිහාසය

DEAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DEAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Zero1 Labs මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Zero1 Labs (DEAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Zero1 Labs මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

DEAI දේශීය මුදල් වෙත

1DEAI සිට VNDවෙත ₫ 3,200.76603 1DEAI සිට AUDවෙත A$ 0.1934865 1DEAI සිට GBPවෙත £ 0.0936225 1DEAI සිට EURවෙත € 0.1110987 1DEAI සිට USDවෙත $ 0.12483 1DEAI සිට MYRවෙත RM 0.5342724 1DEAI සිට TRYවෙත ₺ 4.8396591 1DEAI සිට JPYවෙත ¥ 18.2201868 1DEAI සිට RUBවෙත ₽ 10.0325871 1DEAI සිට INRවෙත ₹ 10.6891929 1DEAI සිට IDRවෙත Rp 2,080.4991678 1DEAI සිට KRWවෙත ₩ 174.587238 1DEAI සිට PHPවෙත ₱ 6.9580242 1DEAI සිට EGPවෙත £E. 6.2889354 1DEAI සිට BRLවෙත R$ 0.7027929 1DEAI සිට CADවෙත C$ 0.1735137 1DEAI සිට BDTවෙත ৳ 15.1381341 1DEAI සිට NGNවෙත ₦ 199.728 1DEAI සිට UAHවෙත ₴ 5.1754518 1DEAI සිට VESවෙත Bs 11.48436 1DEAI සිට PKRවෙත Rs 35.0734851 1DEAI සිට KZTවෙත ₸ 63.7207218 1DEAI සිට THBවෙත ฿ 4.1705703 1DEAI සිට TWDවෙත NT$ 3.7686177 1DEAI සිට AEDවෙත د.إ 0.4581261 1DEAI සිට CHFවෙත Fr 0.1036089 1DEAI සිට HKDවෙත HK$ 0.973674 1DEAI සිට MADවෙත .د.م 1.1646639 1DEAI සිට MXNවෙත $ 2.4192054

Zero1 Labs සම්පත්

Zero1 Labs පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Zero1 Labs පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Zero1 Labs (DEAI) හි මිල කීයද? Zero1 Labs (DEAI)හි සජීවී මිල 0.12483 USD වේ. Zero1 Labs (DEAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Zero1 Labs හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 11.39M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DEAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.12483 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Zero1 Labs (DEAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Zero1 Labs (DEAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 91.22M USD වේ. Zero1 Labs (DEAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Zero1 Labs (DEAI) හි ඉහළම මිල 1.1111 USD වේ. Zero1 Labs (DEAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Zero1 Labs (DEAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 333.87K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

