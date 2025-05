DuckDAO (DD) යනු කුමක්ද

DD is an incubator, a launchpad, a Crypto VC, and a passionate marketing community.

MEXC වෙතින් DuckDAO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DuckDAO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DuckDAO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DuckDAO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DuckDAO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DuckDAO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DuckDAOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DuckDAO මිල ඉතිහාසය

DDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DuckDAO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DuckDAO (DD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DuckDAO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DuckDAO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DD දේශීය මුදල් වෙත

1DD සිට VNDවෙත ₫ 3,256.407 1DD සිට AUDවෙත A$ 0.19685 1DD සිට GBPවෙත £ 0.09525 1DD සිට EURවෙත € 0.11303 1DD සිට USDවෙත $ 0.127 1DD සිට MYRවෙත RM 0.54356 1DD සිට TRYවෙත ₺ 4.92379 1DD සිට JPYවෙත ¥ 18.53692 1DD සිට RUBවෙත ₽ 10.20699 1DD සිට INRවෙත ₹ 10.87501 1DD සිට IDRවෙත Rp 2,116.66582 1DD සිට KRWවෙත ₩ 177.6222 1DD සිට PHPවෙත ₱ 7.07898 1DD සිට EGPවෙත £E. 6.39826 1DD සිට BRLවෙත R$ 0.71501 1DD සිට CADවෙත C$ 0.17653 1DD සිට BDTවෙත ৳ 15.40129 1DD සිට NGNවෙත ₦ 203.2 1DD සිට UAHවෙත ₴ 5.26542 1DD සිට VESවෙත Bs 11.684 1DD සිට PKRවෙත Rs 35.68319 1DD සිට KZTවෙත ₸ 64.82842 1DD සිට THBවෙත ฿ 4.24307 1DD සිට TWDවෙත NT$ 3.83413 1DD සිට AEDවෙත د.إ 0.46609 1DD සිට CHFවෙත Fr 0.10541 1DD සිට HKDවෙත HK$ 0.9906 1DD සිට MADවෙත .د.م 1.18491 1DD සිට MXNවෙත $ 2.46126

DuckDAO සම්පත්

DuckDAO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DuckDAO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DuckDAO (DD) හි මිල කීයද? DuckDAO (DD)හි සජීවී මිල 0.127 USD වේ. DuckDAO (DD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DuckDAO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.127 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DuckDAO (DD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DuckDAO (DD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. DuckDAO (DD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DuckDAO (DD) හි ඉහළම මිල 3.28 USD වේ. DuckDAO (DD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DuckDAO (DD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.44K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

