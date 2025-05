DeepBrain Chain (DBC) යනු කුමක්ද

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

MEXC වෙතින් DeepBrain Chain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DeepBrain Chain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DBC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DeepBrain Chain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DeepBrain Chain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DeepBrain Chain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DeepBrain Chain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DBC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DeepBrain Chainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DeepBrain Chain මිල ඉතිහාසය

DBCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DBCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DeepBrain Chain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DeepBrain Chain (DBC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DeepBrain Chain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DeepBrain Chain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DBC දේශීය මුදල් වෙත

1DBC සිට VNDවෙත ₫ 21.79485 1DBC සිට AUDවෙත A$ 0.0013175 1DBC සිට GBPවෙත £ 0.0006375 1DBC සිට EURවෙත € 0.0007565 1DBC සිට USDවෙත $ 0.00085 1DBC සිට MYRවෙත RM 0.003638 1DBC සිට TRYවෙත ₺ 0.0329545 1DBC සිට JPYවෙත ¥ 0.124117 1DBC සිට RUBවෙත ₽ 0.0683145 1DBC සිට INRවෙත ₹ 0.072828 1DBC සිට IDRවෙත Rp 14.166661 1DBC සිට KRWවෙත ₩ 1.18881 1DBC සිට PHPවෙත ₱ 0.047379 1DBC සිට EGPවෙත £E. 0.04284 1DBC සිට BRLවෙත R$ 0.0047855 1DBC සිට CADවෙත C$ 0.0011815 1DBC සිට BDTවෙත ৳ 0.1030795 1DBC සිට NGNවෙත ₦ 1.36 1DBC සිට UAHවෙත ₴ 0.035241 1DBC සිට VESවෙත Bs 0.0782 1DBC සිට PKRවෙත Rs 0.2388245 1DBC සිට KZTවෙත ₸ 0.433891 1DBC සිට THBවෙත ฿ 0.0283985 1DBC සිට TWDවෙත NT$ 0.025653 1DBC සිට AEDවෙත د.إ 0.0031195 1DBC සිට CHFවෙත Fr 0.000714 1DBC සිට HKDවෙත HK$ 0.00663 1DBC සිට MADවෙත .د.م 0.0079305 1DBC සිට MXNවෙත $ 0.016473

DeepBrain Chain සම්පත්

DeepBrain Chain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DeepBrain Chain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DeepBrain Chain (DBC) හි මිල කීයද? DeepBrain Chain (DBC)හි සජීවී මිල 0.00085 USD වේ. DeepBrain Chain (DBC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DeepBrain Chain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.61M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DBCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00085 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DeepBrain Chain (DBC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DeepBrain Chain (DBC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 5.43B USD වේ. DeepBrain Chain (DBC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DeepBrain Chain (DBC) හි ඉහළම මිල 0.0085 USD වේ. DeepBrain Chain (DBC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DeepBrain Chain (DBC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 11.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

