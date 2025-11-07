හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී DarkStar සඳහා අද මිල 0.12077 USD කි. DARKSTAR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DARKSTAR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී DarkStar සඳහා අද මිල 0.12077 USD කි. DARKSTAR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DARKSTAR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DARKSTAR ගැන වැඩි විස්තර

DARKSTAR මිල තොරතුරු

DARKSTAR යනු කුමක්ද

DARKSTAR ධවල පත්‍රිකාව

DARKSTAR නිල වෙබ් අඩවිය

DARKSTAR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DARKSTAR මිල පුරෝකථනය

DARKSTAR ඉතිහාසය

DARKSTAR මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

DARKSTAR-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

DARKSTAR තත්කාල ගනුදෙනු

DARKSTAR USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

DarkStar ලාංඡනය

DarkStar මිල(DARKSTAR)

1 DARKSTAR සිට USD සජීවී මිල:

$0.12083
$0.12083$0.12083
+3.61%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:12:38 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.10111
$ 0.10111$ 0.10111
පැය 24 පහළ
$ 0.12601
$ 0.12601$ 0.12601
24H ඉහළ

$ 0.10111
$ 0.10111$ 0.10111

$ 0.12601
$ 0.12601$ 0.12601

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

+0.91%

+3.61%

-17.83%

-17.83%

DarkStar (DARKSTAR) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.12077. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.10111 ක අවම අගයක් සහ $ 0.12601 ක උපරිම අගයක් අතර DARKSTAR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DARKSTARහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.161582695041003 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.055093699723331745 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DARKSTAR පසුගිය පැය තුල, +0.91% කින්, පැය 24 තුල, +3.61% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

DarkStar (DARKSTAR) වෙළඳපල තොරතුරු

No.603

$ 35.43M
$ 35.43M$ 35.43M

$ 62.72K
$ 62.72K$ 62.72K

$ 120.77M
$ 120.77M$ 120.77M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

DarkStar හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 35.43M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 62.72K වේ. මුළු සැපයුම 293.33M සමඟින් DARKSTAR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 120.77M කි.

DarkStar (DARKSTAR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා DarkStarහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00421+3.61%
දින 30 යි$ -0.01154-8.73%
දින 60 යි$ +0.00123+1.02%
දින 90 යි$ -0.00251-2.04%
DarkStar අද මිල වෙනස

අද, DARKSTAR එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00421 (+3.61%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

DarkStar දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.01154 (-8.73%) කින් ඉහළ ගියේය.

DarkStar දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, DARKSTAR එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.00123 (+1.02%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

DarkStar දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.00251 (-2.04%), කින් චලනය විය.

DarkStar (DARKSTAR) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් DarkStar මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

DarkStar (DARKSTAR) යනු කුමක්ද

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

MEXC වෙතින් DarkStar ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DarkStar ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DARKSTAR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DarkStar ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DarkStar මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DarkStar මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ DarkStar (DARKSTAR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ DarkStar (DARKSTAR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? DarkStar සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් DarkStar මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DarkStar (DARKSTAR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DarkStarDARKSTAR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DARKSTAR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

DarkStar (DARKSTAR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DarkStar මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DarkStar MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DARKSTAR දේශීය මුදල් වෙත

1 DarkStar(DARKSTAR) සිට VND
3,178.06255
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට AUD
A$0.1859858
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට GBP
0.0917852
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට EUR
0.1038622
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට USD
$0.12077
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට MYR
RM0.5036109
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට TRY
5.096494
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට JPY
¥18.47781
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට ARS
ARS$175.2819549
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට RUB
9.8113548
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට INR
10.7135067
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට IDR
Rp2,012.8325282
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට PHP
7.137507
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට EGP
￡E.5.7112133
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BRL
R$0.6461195
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට CAD
C$0.1702857
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BDT
14.7146168
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට NGN
173.5199206
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට COP
$462.7193857
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට ZAR
R.2.0977749
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට UAH
5.0735477
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට TZS
T.Sh.297.4625485
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට VES
Bs27.53556
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට CLP
$113.88611
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට PKR
Rs33.9134237
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට KZT
63.4622196
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට THB
฿3.9105326
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට TWD
NT$3.7402469
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට AED
د.إ0.4432259
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට CHF
Fr0.096616
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට HKD
HK$0.9383829
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට AMD
֏46.182448
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට MAD
.د.م1.1267841
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට MXN
$2.2414912
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට SAR
ريال0.4528875
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට ETB
Br18.5852953
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට KES
KSh15.6022763
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට JOD
د.أ0.08562593
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට PLN
0.4444336
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට RON
лв0.531388
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට SEK
kr1.1557689
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BGN
лв0.2041013
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට HUF
Ft40.4446653
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට CZK
2.5494547
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට KWD
د.ك0.03695562
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට ILS
0.3937102
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BOB
Bs0.833313
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට AZN
0.205309
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට TJS
SM1.1134994
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට GEL
0.3272867
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට AOA
Kz110.6965743
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BHD
.د.ب0.04553029
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BMD
$0.12077
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට DKK
kr0.7813819
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට HNL
L3.1810818
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට MUR
5.543343
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට NAD
$2.0953595
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට NOK
kr1.231854
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට NZD
$0.2137629
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට PAB
B/.0.12077
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට PGK
K0.507234
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට QAR
ر.ق0.4396028
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට RSD
дин.12.2726474
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට UZS
soʻm1,437.7378652
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට ALL
L10.1144875
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට ANG
ƒ0.2161783
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට AWG
ƒ0.217386
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BBD
$0.24154
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BAM
KM0.2041013
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BIF
Fr355.18457
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BND
$0.157001
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BSD
$0.12077
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට JMD
$19.3413155
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට KHR
486.9748325
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට KMF
Fr50.7234
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට LAK
2,625.4347301
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට LKR
රු36.774465
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට MDL
L2.0639593
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට MGA
Ar544.008465
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට MOP
P0.9649523
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට MVR
1.859858
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට MWK
MK208.944177
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට MZN
MT7.7232415
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට NPR
रु17.113109
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට PYG
856.50084
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට RWF
Fr174.99573
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට SBD
$0.9939371
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට SCR
1.7946422
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට SRD
$4.649645
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට SVC
$1.0543221
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට SZL
L2.0929441
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට TMT
m0.4239027
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට TND
د.ت0.3562715
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට TTD
$0.8164052
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට UGX
Sh422.21192
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට XAF
Fr68.59736
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට XCD
$0.326079
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට XOF
Fr68.59736
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට XPF
Fr12.43931
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BWP
P1.6219411
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට BZD
$0.24154
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට CVE
$11.5745968
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට DJF
Fr21.37629
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට DOP
$7.7667187
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට DZD
د.ج15.7556542
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට FJD
$0.2753556
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට GNF
Fr1,050.09515
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට GTQ
Q0.9250982
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට GYD
$25.2602532
1 DarkStar(DARKSTAR) සිට ISK
kr15.21702

DarkStar සම්පත්

DarkStar පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල DarkStar වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DarkStar පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

DarkStar (DARKSTAR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DARKSTAR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.12077 USD වේ.
DARKSTAR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DARKSTAR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.12077 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
DarkStar හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DARKSTAR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 35.43M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DARKSTAR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DARKSTAR හි සංසරණ සැපයුම 293.33M USD වේ.
DARKSTAR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.161582695041003 USD ක ATH මිලක් DARKSTAR අත්කර ගති.
DARKSTAR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.055093699723331745 USD ක ATL මිලක් DARKSTAR අත්කර ගති.
DARKSTAR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DARKSTAR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 62.72K USD වේ.
මේ වසර තුලදී DARKSTAR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DARKSTAR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DARKSTAR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:12:38 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

DARKSTAR-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

DARKSTAR
DARKSTAR
USD
USD

1 DARKSTAR = 0.12077 USD

DARKSTAR වෙළඳාම

DARKSTAR/USDT
$0.12083
$0.12083$0.12083
+3.67%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,398.65
$102,398.65$102,398.65

+0.38%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,366.28
$3,366.28$3,366.28

+2.01%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1922
$1.1922$1.1922

+38.95%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.07
$158.07$158.07

+1.37%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,398.65
$102,398.65$102,398.65

+0.38%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,366.28
$3,366.28$3,366.28

+2.01%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.07
$158.07$158.07

+1.37%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2368
$2.2368$2.2368

+0.10%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011189
$0.011189$0.011189

+179.72%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008312
$0.008312$0.008312

+731.20%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.438
$4.438$4.438

+343.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007709
$0.007709$0.007709

+261.24%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1128
$0.1128$0.1128

+125.60%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002295
$0.00002295$0.00002295

+113.09%