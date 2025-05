dAppstore (DAPPX) යනු කුමක්ද

DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market.

DAPPX is available on MEXC, allowing you to buy, hold, transfer, and stake the token directly on our platform.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DAPPX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ dAppstore ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ dAppstore මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

dAppstore මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ dAppstore,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DAPPX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ dAppstoreමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

dAppstore මිල ඉතිහාසය

DAPPXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DAPPXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ dAppstore මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

dAppstore (DAPPX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

dAppstore මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් dAppstore MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DAPPX දේශීය මුදල් වෙත

1DAPPX සිට VNDවෙත ₫ 23.2025409 1DAPPX සිට AUDවෙත A$ 0.001402595 1DAPPX සිට GBPවෙත £ 0.000678675 1DAPPX සිට EURවෙත € 0.000805361 1DAPPX සිට USDවෙත $ 0.0009049

dAppstore සම්පත්

dAppstore පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: dAppstore පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද dAppstore (DAPPX) හි මිල කීයද? dAppstore (DAPPX)හි සජීවී මිල 0.0009049 USD වේ. dAppstore (DAPPX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? dAppstore හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 595.32K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DAPPXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0009049 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. dAppstore (DAPPX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? dAppstore (DAPPX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 657.89M USD වේ. dAppstore (DAPPX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, dAppstore (DAPPX) හි ඉහළම මිල 0.030222 USD වේ. dAppstore (DAPPX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? dAppstore (DAPPX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 99.93K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

