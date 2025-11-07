හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Dante Games සඳහා අද මිල 0.01644 USD කි. DANTE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DANTE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Dante Games සඳහා අද මිල 0.01644 USD කි. DANTE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DANTE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DANTE ගැන වැඩි විස්තර

DANTE මිල තොරතුරු

DANTE යනු කුමක්ද

DANTE ධවල පත්‍රිකාව

DANTE නිල වෙබ් අඩවිය

DANTE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DANTE මිල පුරෝකථනය

DANTE ඉතිහාසය

DANTE මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

DANTE-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

DANTE තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Dante Games ලාංඡනය

Dante Games මිල(DANTE)

1 DANTE සිට USD සජීවී මිල:

$0.01643
$0.01643$0.01643
+1.98%1D
USD
Dante Games (DANTE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:12:31 (UTC+8)

Dante Games (DANTE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0159
$ 0.0159$ 0.0159
පැය 24 පහළ
$ 0.01665
$ 0.01665$ 0.01665
24H ඉහළ

$ 0.0159
$ 0.0159$ 0.0159

$ 0.01665
$ 0.01665$ 0.01665

--
----

--
----

+0.36%

+1.98%

-12.70%

-12.70%

Dante Games (DANTE) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.01644. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0159 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01665 ක උපරිම අගයක් අතර DANTE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DANTEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DANTE පසුගිය පැය තුල, +0.36% කින්, පැය 24 තුල, +1.98% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.70% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Dante Games (DANTE) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 64.62K
$ 64.62K$ 64.62K

$ 16.44M
$ 16.44M$ 16.44M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

IMMUTABLE

Dante Games හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 64.62K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් DANTE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 16.44M කි.

Dante Games (DANTE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Dante Gamesහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.000319+1.98%
දින 30 යි$ -0.00629-27.68%
දින 60 යි$ -0.00702-29.93%
දින 90 යි$ -0.00826-33.45%
Dante Games අද මිල වෙනස

අද, DANTE එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.000319 (+1.98%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Dante Games දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00629 (-27.68%) කින් ඉහළ ගියේය.

Dante Games දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, DANTE එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00702 (-29.93%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Dante Games දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.00826 (-33.45%), කින් චලනය විය.

Dante Games (DANTE) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Dante Games මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Dante Games (DANTE) යනු කුමක්ද

Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.

MEXC වෙතින් Dante Games ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Dante Games ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DANTE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Dante Games ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Dante Games මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Dante Games මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Dante Games (DANTE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Dante Games (DANTE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Dante Games සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Dante Games මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Dante Games (DANTE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Dante GamesDANTE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DANTE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Dante Games (DANTE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Dante Games මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Dante Games MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DANTE දේශීය මුදල් වෙත

1 Dante Games(DANTE) සිට VND
432.6186
1 Dante Games(DANTE) සිට AUD
A$0.0253176
1 Dante Games(DANTE) සිට GBP
0.0124944
1 Dante Games(DANTE) සිට EUR
0.0141384
1 Dante Games(DANTE) සිට USD
$0.01644
1 Dante Games(DANTE) සිට MYR
RM0.0685548
1 Dante Games(DANTE) සිට TRY
0.693768
1 Dante Games(DANTE) සිට JPY
¥2.51532
1 Dante Games(DANTE) සිට ARS
ARS$23.8605228
1 Dante Games(DANTE) සිට RUB
1.3355856
1 Dante Games(DANTE) සිට INR
1.4583924
1 Dante Games(DANTE) සිට IDR
Rp273.9998904
1 Dante Games(DANTE) සිට PHP
0.971604
1 Dante Games(DANTE) සිට EGP
￡E.0.7774476
1 Dante Games(DANTE) සිට BRL
R$0.087954
1 Dante Games(DANTE) සිට CAD
C$0.0231804
1 Dante Games(DANTE) සිට BDT
2.0030496
1 Dante Games(DANTE) සිට NGN
23.6206632
1 Dante Games(DANTE) සිට COP
$62.9883804
1 Dante Games(DANTE) සිට ZAR
R.0.2855628
1 Dante Games(DANTE) සිට UAH
0.6906444
1 Dante Games(DANTE) සිට TZS
T.Sh.40.492542
1 Dante Games(DANTE) සිට VES
Bs3.74832
1 Dante Games(DANTE) සිට CLP
$15.50292
1 Dante Games(DANTE) සිට PKR
Rs4.6165164
1 Dante Games(DANTE) සිට KZT
8.6388912
1 Dante Games(DANTE) සිට THB
฿0.5323272
1 Dante Games(DANTE) සිට TWD
NT$0.5091468
1 Dante Games(DANTE) සිට AED
د.إ0.0603348
1 Dante Games(DANTE) සිට CHF
Fr0.013152
1 Dante Games(DANTE) සිට HKD
HK$0.1277388
1 Dante Games(DANTE) සිට AMD
֏6.286656
1 Dante Games(DANTE) සිට MAD
.د.م0.1533852
1 Dante Games(DANTE) සිට MXN
$0.3051264
1 Dante Games(DANTE) සිට SAR
ريال0.06165
1 Dante Games(DANTE) සිට ETB
Br2.5299516
1 Dante Games(DANTE) සිට KES
KSh2.1238836
1 Dante Games(DANTE) සිට JOD
د.أ0.01165596
1 Dante Games(DANTE) සිට PLN
0.0604992
1 Dante Games(DANTE) සිට RON
лв0.072336
1 Dante Games(DANTE) සිට SEK
kr0.1573308
1 Dante Games(DANTE) සිට BGN
лв0.0277836
1 Dante Games(DANTE) සිට HUF
Ft5.5055916
1 Dante Games(DANTE) සිට CZK
0.3470484
1 Dante Games(DANTE) සිට KWD
د.ك0.00503064
1 Dante Games(DANTE) සිට ILS
0.0535944
1 Dante Games(DANTE) සිට BOB
Bs0.113436
1 Dante Games(DANTE) සිට AZN
0.027948
1 Dante Games(DANTE) සිට TJS
SM0.1515768
1 Dante Games(DANTE) සිට GEL
0.0445524
1 Dante Games(DANTE) සිට AOA
Kz15.0687396
1 Dante Games(DANTE) සිට BHD
.د.ب0.00619788
1 Dante Games(DANTE) සිට BMD
$0.01644
1 Dante Games(DANTE) සිට DKK
kr0.1063668
1 Dante Games(DANTE) සිට HNL
L0.4330296
1 Dante Games(DANTE) සිට MUR
0.754596
1 Dante Games(DANTE) සිට NAD
$0.285234
1 Dante Games(DANTE) සිට NOK
kr0.167688
1 Dante Games(DANTE) සිට NZD
$0.0290988
1 Dante Games(DANTE) සිට PAB
B/.0.01644
1 Dante Games(DANTE) සිට PGK
K0.069048
1 Dante Games(DANTE) සිට QAR
ر.ق0.0598416
1 Dante Games(DANTE) සිට RSD
дин.1.6706328
1 Dante Games(DANTE) සිට UZS
soʻm195.7142544
1 Dante Games(DANTE) සිට ALL
L1.37685
1 Dante Games(DANTE) සිට ANG
ƒ0.0294276
1 Dante Games(DANTE) සිට AWG
ƒ0.029592
1 Dante Games(DANTE) සිට BBD
$0.03288
1 Dante Games(DANTE) සිට BAM
KM0.0277836
1 Dante Games(DANTE) සිට BIF
Fr48.35004
1 Dante Games(DANTE) සිට BND
$0.021372
1 Dante Games(DANTE) සිට BSD
$0.01644
1 Dante Games(DANTE) සිට JMD
$2.632866
1 Dante Games(DANTE) සිට KHR
66.29019
1 Dante Games(DANTE) සිට KMF
Fr6.9048
1 Dante Games(DANTE) සිට LAK
357.3912972
1 Dante Games(DANTE) සිට LKR
රු5.00598
1 Dante Games(DANTE) සිට MDL
L0.2809596
1 Dante Games(DANTE) සිට MGA
Ar74.05398
1 Dante Games(DANTE) සිට MOP
P0.1313556
1 Dante Games(DANTE) සිට MVR
0.253176
1 Dante Games(DANTE) සිට MWK
MK28.442844
1 Dante Games(DANTE) සිට MZN
MT1.051338
1 Dante Games(DANTE) සිට NPR
रु2.329548
1 Dante Games(DANTE) සිට PYG
116.59248
1 Dante Games(DANTE) සිට RWF
Fr23.82156
1 Dante Games(DANTE) සිට SBD
$0.1353012
1 Dante Games(DANTE) සිට SCR
0.2442984
1 Dante Games(DANTE) සිට SRD
$0.63294
1 Dante Games(DANTE) සිට SVC
$0.1435212
1 Dante Games(DANTE) සිට SZL
L0.2849052
1 Dante Games(DANTE) සිට TMT
m0.0577044
1 Dante Games(DANTE) සිට TND
د.ت0.048498
1 Dante Games(DANTE) සිට TTD
$0.1111344
1 Dante Games(DANTE) සිට UGX
Sh57.47424
1 Dante Games(DANTE) සිට XAF
Fr9.33792
1 Dante Games(DANTE) සිට XCD
$0.044388
1 Dante Games(DANTE) සිට XOF
Fr9.33792
1 Dante Games(DANTE) සිට XPF
Fr1.69332
1 Dante Games(DANTE) සිට BWP
P0.2207892
1 Dante Games(DANTE) සිට BZD
$0.03288
1 Dante Games(DANTE) සිට CVE
$1.5756096
1 Dante Games(DANTE) සිට DJF
Fr2.90988
1 Dante Games(DANTE) සිට DOP
$1.0572564
1 Dante Games(DANTE) සිට DZD
د.ج2.1447624
1 Dante Games(DANTE) සිට FJD
$0.0374832
1 Dante Games(DANTE) සිට GNF
Fr142.9458
1 Dante Games(DANTE) සිට GTQ
Q0.1259304
1 Dante Games(DANTE) සිට GYD
$3.4385904
1 Dante Games(DANTE) සිට ISK
kr2.07144

Dante Games සම්පත්

Dante Games පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Dante Games වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Dante Games පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Dante Games (DANTE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DANTE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01644 USD වේ.
DANTE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DANTE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01644 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Dante Games හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DANTE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DANTE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DANTE හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
DANTE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් DANTE අත්කර ගති.
DANTE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් DANTE අත්කර ගති.
DANTE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DANTE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 64.62K USD වේ.
මේ වසර තුලදී DANTE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DANTE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DANTE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:12:31 (UTC+8)

Dante Games (DANTE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

DANTE-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

DANTE
DANTE
USD
USD

1 DANTE = 0.01644 USD

DANTE වෙළඳාම

DANTE/USDT
$0.01643
$0.01643$0.01643
+1.98%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,398.65
$102,398.65$102,398.65

+0.38%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,366.28
$3,366.28$3,366.28

+2.01%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1922
$1.1922$1.1922

+38.95%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.07
$158.07$158.07

+1.37%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,398.65
$102,398.65$102,398.65

+0.38%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,366.28
$3,366.28$3,366.28

+2.01%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.07
$158.07$158.07

+1.37%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2368
$2.2368$2.2368

+0.10%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011189
$0.011189$0.011189

+179.72%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008312
$0.008312$0.008312

+731.20%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.438
$4.438$4.438

+343.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007709
$0.007709$0.007709

+261.24%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1128
$0.1128$0.1128

+125.60%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002295
$0.00002295$0.00002295

+113.09%