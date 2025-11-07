හුවමාරුවDEX+
සජීවී Cycle Network සඳහා අද මිල 0.02206 USD කි. CYC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CYC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Cycle Network ලාංඡනය

Cycle Network මිල(CYC)

-1.29%1D
USD
Cycle Network (CYC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:12:15 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+0.09%

-1.29%

-14.63%

-14.63%

Cycle Network (CYC) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.02206. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.02059 ක අවම අගයක් සහ $ 0.02319 ක උපරිම අගයක් අතර CYC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CYCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.1190066848445152 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.022119489995126255 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CYC පසුගිය පැය තුල, +0.09% කින්, පැය 24 තුල, -1.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.63% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Cycle Network (CYC) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1555

15.37%

BSC

Cycle Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.39M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 34.04K වේ. මුළු සැපයුම 153.70M සමඟින් CYC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 22.06M කි.

Cycle Network (CYC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Cycle Networkහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0002884-1.29%
දින 30 යි$ -0.01302-37.12%
දින 60 යි$ -0.03717-62.76%
දින 90 යි$ -0.03268-59.71%
Cycle Network අද මිල වෙනස

අද, CYC එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0002884 (-1.29%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Cycle Network දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.01302 (-37.12%) කින් ඉහළ ගියේය.

Cycle Network දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, CYC එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.03717 (-62.76%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Cycle Network දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.03268 (-59.71%), කින් චලනය විය.

Cycle Network (CYC) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Cycle Network මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Cycle Network (CYC) යනු කුමක්ද

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

MEXC වෙතින් Cycle Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Cycle Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CYC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Cycle Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Cycle Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Cycle Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Cycle Network (CYC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Cycle Network (CYC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Cycle Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Cycle Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Cycle Network (CYC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Cycle NetworkCYC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CYC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Cycle Network (CYC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Cycle Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Cycle Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CYC දේශීය මුදල් වෙත

1 Cycle Network(CYC) සිට VND
580.5089
1 Cycle Network(CYC) සිට AUD
A$0.0339724
1 Cycle Network(CYC) සිට GBP
0.0167656
1 Cycle Network(CYC) සිට EUR
0.0189716
1 Cycle Network(CYC) සිට USD
$0.02206
1 Cycle Network(CYC) සිට MYR
RM0.0919902
1 Cycle Network(CYC) සිට TRY
0.930932
1 Cycle Network(CYC) සිට JPY
¥3.37518
1 Cycle Network(CYC) සිට ARS
ARS$32.0172222
1 Cycle Network(CYC) සිට RUB
1.7921544
1 Cycle Network(CYC) සිට INR
1.9569426
1 Cycle Network(CYC) සිට IDR
Rp367.6665196
1 Cycle Network(CYC) සිට PHP
1.303746
1 Cycle Network(CYC) සිට EGP
￡E.1.0432174
1 Cycle Network(CYC) සිට BRL
R$0.118021
1 Cycle Network(CYC) සිට CAD
C$0.0311046
1 Cycle Network(CYC) සිට BDT
2.6877904
1 Cycle Network(CYC) සිට NGN
31.6953668
1 Cycle Network(CYC) සිට COP
$84.5209046
1 Cycle Network(CYC) සිට ZAR
R.0.3831822
1 Cycle Network(CYC) සිට UAH
0.9267406
1 Cycle Network(CYC) සිට TZS
T.Sh.54.334883
1 Cycle Network(CYC) සිට VES
Bs5.02968
1 Cycle Network(CYC) සිට CLP
$20.80258
1 Cycle Network(CYC) සිට PKR
Rs6.1946686
1 Cycle Network(CYC) සිට KZT
11.5920888
1 Cycle Network(CYC) සිට THB
฿0.7143028
1 Cycle Network(CYC) සිට TWD
NT$0.6831982
1 Cycle Network(CYC) සිට AED
د.إ0.0809602
1 Cycle Network(CYC) සිට CHF
Fr0.017648
1 Cycle Network(CYC) සිට HKD
HK$0.1714062
1 Cycle Network(CYC) සිට AMD
֏8.435744
1 Cycle Network(CYC) සිට MAD
.د.م0.2058198
1 Cycle Network(CYC) සිට MXN
$0.4094336
1 Cycle Network(CYC) සිට SAR
ريال0.082725
1 Cycle Network(CYC) සිට ETB
Br3.3948134
1 Cycle Network(CYC) සිට KES
KSh2.8499314
1 Cycle Network(CYC) සිට JOD
د.أ0.01564054
1 Cycle Network(CYC) සිට PLN
0.0811808
1 Cycle Network(CYC) සිට RON
лв0.097064
1 Cycle Network(CYC) සිට SEK
kr0.2111142
1 Cycle Network(CYC) සිට BGN
лв0.0372814
1 Cycle Network(CYC) සිට HUF
Ft7.3876734
1 Cycle Network(CYC) සිට CZK
0.4656866
1 Cycle Network(CYC) සිට KWD
د.ك0.00675036
1 Cycle Network(CYC) සිට ILS
0.0719156
1 Cycle Network(CYC) සිට BOB
Bs0.152214
1 Cycle Network(CYC) සිට AZN
0.037502
1 Cycle Network(CYC) සිට TJS
SM0.2033932
1 Cycle Network(CYC) සිට GEL
0.0597826
1 Cycle Network(CYC) සිට AOA
Kz20.2199754
1 Cycle Network(CYC) සිට BHD
.د.ب0.00831662
1 Cycle Network(CYC) සිට BMD
$0.02206
1 Cycle Network(CYC) සිට DKK
kr0.1427282
1 Cycle Network(CYC) සිට HNL
L0.5810604
1 Cycle Network(CYC) සිට MUR
1.012554
1 Cycle Network(CYC) සිට NAD
$0.382741
1 Cycle Network(CYC) සිට NOK
kr0.225012
1 Cycle Network(CYC) සිට NZD
$0.0390462
1 Cycle Network(CYC) සිට PAB
B/.0.02206
1 Cycle Network(CYC) සිට PGK
K0.092652
1 Cycle Network(CYC) සිට QAR
ر.ق0.0802984
1 Cycle Network(CYC) සිට RSD
дин.2.2417372
1 Cycle Network(CYC) සිට UZS
soʻm262.6190056
1 Cycle Network(CYC) සිට ALL
L1.847525
1 Cycle Network(CYC) සිට ANG
ƒ0.0394874
1 Cycle Network(CYC) සිට AWG
ƒ0.039708
1 Cycle Network(CYC) සිට BBD
$0.04412
1 Cycle Network(CYC) සිට BAM
KM0.0372814
1 Cycle Network(CYC) සිට BIF
Fr64.87846
1 Cycle Network(CYC) සිට BND
$0.028678
1 Cycle Network(CYC) සිට BSD
$0.02206
1 Cycle Network(CYC) සිට JMD
$3.532909
1 Cycle Network(CYC) සිට KHR
88.951435
1 Cycle Network(CYC) සිට KMF
Fr9.2652
1 Cycle Network(CYC) සිට LAK
479.5652078
1 Cycle Network(CYC) සිට LKR
රු6.71727
1 Cycle Network(CYC) සිට MDL
L0.3770054
1 Cycle Network(CYC) සිට MGA
Ar99.36927
1 Cycle Network(CYC) සිට MOP
P0.1762594
1 Cycle Network(CYC) සිට MVR
0.339724
1 Cycle Network(CYC) සිට MWK
MK38.166006
1 Cycle Network(CYC) සිට MZN
MT1.410737
1 Cycle Network(CYC) සිට NPR
रु3.125902
1 Cycle Network(CYC) සිට PYG
156.44952
1 Cycle Network(CYC) සිට RWF
Fr31.96494
1 Cycle Network(CYC) සිට SBD
$0.1815538
1 Cycle Network(CYC) සිට SCR
0.3278116
1 Cycle Network(CYC) සිට SRD
$0.84931
1 Cycle Network(CYC) සිට SVC
$0.1925838
1 Cycle Network(CYC) සිට SZL
L0.3822998
1 Cycle Network(CYC) සිට TMT
m0.0774306
1 Cycle Network(CYC) සිට TND
د.ت0.065077
1 Cycle Network(CYC) සිට TTD
$0.1491256
1 Cycle Network(CYC) සිට UGX
Sh77.12176
1 Cycle Network(CYC) සිට XAF
Fr12.53008
1 Cycle Network(CYC) සිට XCD
$0.059562
1 Cycle Network(CYC) සිට XOF
Fr12.53008
1 Cycle Network(CYC) සිට XPF
Fr2.27218
1 Cycle Network(CYC) සිට BWP
P0.2962658
1 Cycle Network(CYC) සිට BZD
$0.04412
1 Cycle Network(CYC) සිට CVE
$2.1142304
1 Cycle Network(CYC) සිට DJF
Fr3.90462
1 Cycle Network(CYC) සිට DOP
$1.4186786
1 Cycle Network(CYC) සිට DZD
د.ج2.8779476
1 Cycle Network(CYC) සිට FJD
$0.0502968
1 Cycle Network(CYC) සිට GNF
Fr191.8117
1 Cycle Network(CYC) සිට GTQ
Q0.1689796
1 Cycle Network(CYC) සිට GYD
$4.6140696
1 Cycle Network(CYC) සිට ISK
kr2.77956

Cycle Network සම්පත්

Cycle Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Cycle Network වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Cycle Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Cycle Network (CYC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CYC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.02206 USD වේ.
CYC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CYC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.02206 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Cycle Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CYC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.39M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CYC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CYC හි සංසරණ සැපයුම 153.70M USD වේ.
CYC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.1190066848445152 USD ක ATH මිලක් CYC අත්කර ගති.
CYC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.022119489995126255 USD ක ATL මිලක් CYC අත්කර ගති.
CYC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CYC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 34.04K USD වේ.
මේ වසර තුලදී CYC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CYC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CYC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:12:15 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

