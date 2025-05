CertiK (CTK) යනු කුමක්ද

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

MEXC වෙතින් CertiK ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ CertiK ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CTK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ CertiK ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ CertiK මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

CertiK මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ CertiK,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CTK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ CertiKමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

CertiK මිල ඉතිහාසය

CTKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CTKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ CertiK මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

CertiK (CTK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

CertiK මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් CertiK MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CTK දේශීය මුදල් වෙත

1CTK සිට VNDවෙත ₫ 9,443.5803 1CTK සිට AUDවෙත A$ 0.570865 1CTK සිට GBPවෙත £ 0.276225 1CTK සිට EURවෙත € 0.327787 1CTK සිට USDවෙත $ 0.3683 1CTK සිට MYRවෙත RM 1.576324 1CTK සිට TRYවෙත ₺ 14.256893 1CTK සිට JPYවෙත ¥ 53.723921 1CTK සිට RUBවෙත ₽ 29.64815 1CTK සිට INRවෙත ₹ 31.485967 1CTK සිට IDRවෙත Rp 6,037.703952 1CTK සිට KRWවෙත ₩ 514.382512 1CTK සිට PHPවෙත ₱ 20.517993 1CTK සිට EGPවෙත £E. 18.470245 1CTK සිට BRLවෙත R$ 2.073529 1CTK සිට CADවෙත C$ 0.511937 1CTK සිට BDTවෙත ৳ 44.663741 1CTK සිට NGNවෙත ₦ 589.28 1CTK සිට UAHවෙත ₴ 15.269718 1CTK සිට VESවෙත Bs 33.8836 1CTK සිට PKRවෙත Rs 103.481251 1CTK සිට KZTවෙත ₸ 188.002418 1CTK සිට THBවෙත ฿ 12.286488 1CTK සිට TWDවෙත NT$ 11.115294 1CTK සිට AEDවෙත د.إ 1.351661 1CTK සිට CHFවෙත Fr 0.305689 1CTK සිට HKDවෙත HK$ 2.87274 1CTK සිට MADවෙත .د.م 3.436239 1CTK සිට MXNවෙත $ 7.130288

CertiK සම්පත්

CertiK පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: CertiK පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද CertiK (CTK) හි මිල කීයද? CertiK (CTK)හි සජීවී මිල 0.3683 USD වේ. CertiK (CTK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? CertiK හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 53.76M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CTKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3683 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. CertiK (CTK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? CertiK (CTK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 145.97M USD වේ. CertiK (CTK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, CertiK (CTK) හි ඉහළම මිල 3.2827 USD වේ. CertiK (CTK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? CertiK (CTK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 63.32K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

