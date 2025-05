CORExNetwork (CRX) යනු කුමක්ද

COREx, built on the CoreDAO Ecosystem, is a flagship V3-style DEX distinguished by its user-friendly design requiring a minimal learning curve, robust community social features, and advanced transaction monitoring and Ai advisory functions.

MEXC වෙතින් CORExNetwork ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ CORExNetwork ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CRX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ CORExNetwork ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ CORExNetwork මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

CORExNetwork මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ CORExNetwork,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CRX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ CORExNetworkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

CORExNetwork මිල ඉතිහාසය

CRXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CRXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ CORExNetwork මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

CORExNetwork (CRX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

CORExNetwork මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් CORExNetwork MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CRX දේශීය මුදල් වෙත

1CRX සිට VNDවෙත ₫ 5.102559 1CRX සිට AUDවෙත A$ 0.00030845 1CRX සිට GBPවෙත £ 0.00014925 1CRX සිට EURවෙත € 0.00017711 1CRX සිට USDවෙත $ 0.000199 1CRX සිට MYRවෙත RM 0.00085172 1CRX සිට TRYවෙත ₺ 0.00770329 1CRX සිට JPYවෙත ¥ 0.02902813 1CRX සිට RUBවෙත ₽ 0.0160195 1CRX සිට INRවෙත ₹ 0.01701251 1CRX සිට IDRවෙත Rp 3.26229456 1CRX සිට KRWවෙත ₩ 0.27793136 1CRX සිට PHPවෙත ₱ 0.01108629 1CRX සිට EGPවෙත £E. 0.00997985 1CRX සිට BRLවෙත R$ 0.00112037 1CRX සිට CADවෙත C$ 0.00027661 1CRX සිට BDTවෙත ৳ 0.02413273 1CRX සිට NGNවෙත ₦ 0.3184 1CRX සිට UAHවෙත ₴ 0.00825054 1CRX සිට VESවෙත Bs 0.018308 1CRX සිට PKRවෙත Rs 0.05591303 1CRX සිට KZTවෙත ₸ 0.10158154 1CRX සිට THBවෙත ฿ 0.00663864 1CRX සිට TWDවෙත NT$ 0.00600582 1CRX සිට AEDවෙත د.إ 0.00073033 1CRX සිට CHFවෙත Fr 0.00016517 1CRX සිට HKDවෙත HK$ 0.0015522 1CRX සිට MADවෙත .د.م 0.00185667 1CRX සිට MXNවෙත $ 0.00385264

CORExNetwork සම්පත්

CORExNetwork පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: CORExNetwork පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද CORExNetwork (CRX) හි මිල කීයද? CORExNetwork (CRX)හි සජීවී මිල 0.000199 USD වේ. CORExNetwork (CRX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? CORExNetwork හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CRXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000199 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. CORExNetwork (CRX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? CORExNetwork (CRX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. CORExNetwork (CRX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, CORExNetwork (CRX) හි ඉහළම මිල 0.05 USD වේ. CORExNetwork (CRX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? CORExNetwork (CRX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 148.66 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

