Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

MEXC වෙතින් Crust Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Crust Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CRU ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Crust Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Crust Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Crust Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Crust Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CRU හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Crust Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Crust Network මිල ඉතිහාසය

CRUහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CRUහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Crust Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Crust Network (CRU) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Crust Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Crust Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1CRU සිට VNDවෙත ₫ 2,651.2794 1CRU සිට AUDවෙත A$ 0.16027 1CRU සිට GBPවෙත £ 0.07755 1CRU සිට EURවෙත € 0.092026 1CRU සිට USDවෙත $ 0.1034 1CRU සිට MYRවෙත RM 0.442552 1CRU සිට TRYවෙත ₺ 4.002614 1CRU සිට JPYවෙත ¥ 15.082958 1CRU සිට RUBවෙත ₽ 8.3237 1CRU සිට INRවෙත ₹ 8.839666 1CRU සිට IDRවෙත Rp 1,695.081696 1CRU සිට KRWවෙත ₩ 144.61524 1CRU සිට PHPවෙත ₱ 5.760414 1CRU සිට EGPවෙත £E. 5.18551 1CRU සිට BRLවෙත R$ 0.582142 1CRU සිට CADවෙත C$ 0.143726 1CRU සිට BDTවෙත ৳ 12.539318 1CRU සිට NGNවෙත ₦ 165.44 1CRU සිට UAHවෙත ₴ 4.286964 1CRU සිට VESවෙත Bs 9.5128 1CRU සිට PKRවෙත Rs 29.052298 1CRU සිට KZTවෙත ₸ 52.781564 1CRU සිට THBවෙත ฿ 3.449424 1CRU සිට TWDවෙත NT$ 3.120612 1CRU සිට AEDවෙත د.إ 0.379478 1CRU සිට CHFවෙත Fr 0.085822 1CRU සිට HKDවෙත HK$ 0.80652 1CRU සිට MADවෙත .د.م 0.964722 1CRU සිට MXNවෙත $ 2.002858

Crust Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Crust Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Crust Network (CRU) හි මිල කීයද? Crust Network (CRU)හි සජීවී මිල 0.1034 USD වේ. Crust Network (CRU) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Crust Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.46M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CRUහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1034 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Crust Network (CRU) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Crust Network (CRU) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 14.14M USD වේ. Crust Network (CRU) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Crust Network (CRU) හි ඉහළම මිල 2.7 USD වේ. Crust Network (CRU) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Crust Network (CRU) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 9.53K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

