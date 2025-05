Cratos (CRTS) යනු කුමක්ද

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

MEXC වෙතින් Cratos ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Cratos ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CRTS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Cratos ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Cratos මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Cratos මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Cratos,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CRTS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Cratosමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Cratos මිල ඉතිහාසය

CRTSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CRTSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Cratos මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Cratos (CRTS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Cratos මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Cratos MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CRTS දේශීය මුදල් වෙත

1CRTS සිට VNDවෙත ₫ 8.5743504 1CRTS සිට AUDවෙත A$ 0.00051832 1CRTS සිට GBPවෙත £ 0.0002508 1CRTS සිට EURවෙත € 0.000297616 1CRTS සිට USDවෙත $ 0.0003344 1CRTS සිට MYRවෙත RM 0.001431232 1CRTS සිට TRYවෙත ₺ 0.012964688 1CRTS සිට JPYවෙත ¥ 0.048852496 1CRTS සිට RUBවෙත ₽ 0.026875728 1CRTS සිට INRවෙත ₹ 0.028651392 1CRTS සිට IDRවෙත Rp 5.573331104 1CRTS සිට KRWවෙත ₩ 0.46638768 1CRTS සිට PHPවෙත ₱ 0.018639456 1CRTS සිට EGPවෙත £E. 0.01685376 1CRTS සිට BRLවෙත R$ 0.001882672 1CRTS සිට CADවෙත C$ 0.000464816 1CRTS සිට BDTවෙත ৳ 0.040552688 1CRTS සිට NGNවෙත ₦ 0.53504 1CRTS සිට UAHවෙත ₴ 0.013864224 1CRTS සිට VESවෙත Bs 0.0307648 1CRTS සිට PKRවෙත Rs 0.093956368 1CRTS සිට KZTවෙත ₸ 0.170697824 1CRTS සිට THBවෙත ฿ 0.011165616 1CRTS සිට TWDවෙත NT$ 0.010095536 1CRTS සිට AEDවෙත د.إ 0.001227248 1CRTS සිට CHFවෙත Fr 0.000280896 1CRTS සිට HKDවෙත HK$ 0.00260832 1CRTS සිට MADවෙත .د.م 0.003119952 1CRTS සිට MXNවෙත $ 0.006480672

Cratos සම්පත්

Cratos පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Cratos පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Cratos (CRTS) හි මිල කීයද? Cratos (CRTS)හි සජීවී මිල 0.0003344 USD වේ. Cratos (CRTS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Cratos හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 16.49M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CRTSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0003344 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Cratos (CRTS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Cratos (CRTS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 49.30B USD වේ. Cratos (CRTS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Cratos (CRTS) හි ඉහළම මිල 0.014103 USD වේ. Cratos (CRTS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Cratos (CRTS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 260.14K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.