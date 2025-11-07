හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Credia Layer සඳහා අද මිල 0.03403 USD කි. CRED සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CRED මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Credia Layer සඳහා අද මිල 0.03403 USD කි. CRED සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CRED මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CRED ගැන වැඩි විස්තර

CRED මිල තොරතුරු

CRED යනු කුමක්ද

CRED ධවල පත්‍රිකාව

CRED නිල වෙබ් අඩවිය

CRED ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CRED මිල පුරෝකථනය

CRED ඉතිහාසය

CRED මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

CRED-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

CRED තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Credia Layer ලාංඡනය

Credia Layer මිල(CRED)

1 CRED සිට USD සජීවී මිල:

$0.03403
$0.03403$0.03403
-3.76%1D
USD
Credia Layer (CRED) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:48:34 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03389
$ 0.03389$ 0.03389
පැය 24 පහළ
$ 0.03636
$ 0.03636$ 0.03636
24H ඉහළ

$ 0.03389
$ 0.03389$ 0.03389

$ 0.03636
$ 0.03636$ 0.03636

$ 0.1034983633742532
$ 0.1034983633742532$ 0.1034983633742532

$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613$ 0.020007636566907613

-0.24%

-3.76%

+70.15%

+70.15%

Credia Layer (CRED) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.03403. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03389 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03636 ක උපරිම අගයක් අතර CRED වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CREDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.1034983633742532 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.020007636566907613 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CRED පසුගිය පැය තුල, -0.24% කින්, පැය 24 තුල, -3.76% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +70.15% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Credia Layer (CRED) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3734

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 937.00
$ 937.00$ 937.00

$ 34.03M
$ 34.03M$ 34.03M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Credia Layer හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 937.00 වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් CRED හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 34.03M කි.

Credia Layer (CRED) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Credia Layerහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0013295-3.76%
දින 30 යි$ +0.01403+70.15%
දින 60 යි$ +0.01403+70.15%
දින 90 යි$ +0.01403+70.15%
Credia Layer අද මිල වෙනස

අද, CRED එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0013295 (-3.76%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Credia Layer දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.01403 (+70.15%) කින් ඉහළ ගියේය.

Credia Layer දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, CRED එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.01403 (+70.15%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Credia Layer දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.01403 (+70.15%), කින් චලනය විය.

Credia Layer (CRED) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Credia Layer මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Credia Layer (CRED) යනු කුමක්ද

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

MEXC වෙතින් Credia Layer ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Credia Layer ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CRED ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Credia Layer ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Credia Layer මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Credia Layer මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Credia Layer (CRED) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Credia Layer (CRED) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Credia Layer සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Credia Layer මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Credia Layer (CRED) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Credia LayerCRED හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CRED ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Credia Layer (CRED) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Credia Layer මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Credia Layer MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CRED දේශීය මුදල් වෙත

1 Credia Layer(CRED) සිට VND
895.49945
1 Credia Layer(CRED) සිට AUD
A$0.0524062
1 Credia Layer(CRED) සිට GBP
0.0258628
1 Credia Layer(CRED) සිට EUR
0.0292658
1 Credia Layer(CRED) සිට USD
$0.03403
1 Credia Layer(CRED) සිට MYR
RM0.1419051
1 Credia Layer(CRED) සිට TRY
1.436066
1 Credia Layer(CRED) සිට JPY
¥5.20659
1 Credia Layer(CRED) සිට ARS
ARS$49.3901211
1 Credia Layer(CRED) සිට RUB
2.7645972
1 Credia Layer(CRED) සිට INR
3.018461
1 Credia Layer(CRED) සිට IDR
Rp567.1664398
1 Credia Layer(CRED) සිට PHP
2.0125342
1 Credia Layer(CRED) සිට EGP
￡E.1.609619
1 Credia Layer(CRED) සිට BRL
R$0.1820605
1 Credia Layer(CRED) සිට CAD
C$0.0479823
1 Credia Layer(CRED) සිට BDT
4.1462152
1 Credia Layer(CRED) සිට NGN
48.8936234
1 Credia Layer(CRED) සිට COP
$130.3828823
1 Credia Layer(CRED) සිට ZAR
R.0.5914414
1 Credia Layer(CRED) සිට UAH
1.4296003
1 Credia Layer(CRED) සිට TZS
T.Sh.83.61171
1 Credia Layer(CRED) සිට VES
Bs7.75884
1 Credia Layer(CRED) සිට CLP
$32.09029
1 Credia Layer(CRED) සිට PKR
Rs9.5559643
1 Credia Layer(CRED) සිට KZT
17.8820844
1 Credia Layer(CRED) සිට THB
฿1.1015511
1 Credia Layer(CRED) සිට TWD
NT$1.0535688
1 Credia Layer(CRED) සිට AED
د.إ0.1248901
1 Credia Layer(CRED) සිට CHF
Fr0.027224
1 Credia Layer(CRED) සිට HKD
HK$0.2644131
1 Credia Layer(CRED) සිට AMD
֏13.013072
1 Credia Layer(CRED) සිට MAD
.د.م0.3174999
1 Credia Layer(CRED) සිට MXN
$0.6315968
1 Credia Layer(CRED) සිට SAR
ريال0.1276125
1 Credia Layer(CRED) සිට ETB
Br5.2368767
1 Credia Layer(CRED) සිට KES
KSh4.3963357
1 Credia Layer(CRED) සිට JOD
د.أ0.02412727
1 Credia Layer(CRED) සිට PLN
0.1252304
1 Credia Layer(CRED) සිට RON
лв0.149732
1 Credia Layer(CRED) සිට SEK
kr0.3260074
1 Credia Layer(CRED) සිට BGN
лв0.0575107
1 Credia Layer(CRED) සිට HUF
Ft11.3963067
1 Credia Layer(CRED) සිට CZK
0.718033
1 Credia Layer(CRED) සිට KWD
د.ك0.01041318
1 Credia Layer(CRED) සිට ILS
0.1112781
1 Credia Layer(CRED) සිට BOB
Bs0.234807
1 Credia Layer(CRED) සිට AZN
0.057851
1 Credia Layer(CRED) සිට TJS
SM0.3137566
1 Credia Layer(CRED) සිට GEL
0.0922213
1 Credia Layer(CRED) සිට AOA
Kz31.1915577
1 Credia Layer(CRED) සිට BHD
.د.ب0.01282931
1 Credia Layer(CRED) සිට BMD
$0.03403
1 Credia Layer(CRED) සිට DKK
kr0.2201741
1 Credia Layer(CRED) සිට HNL
L0.8963502
1 Credia Layer(CRED) සිට MUR
1.561977
1 Credia Layer(CRED) සිට NAD
$0.5904205
1 Credia Layer(CRED) සිට NOK
kr0.347106
1 Credia Layer(CRED) සිට NZD
$0.0602331
1 Credia Layer(CRED) සිට PAB
B/.0.03403
1 Credia Layer(CRED) සිට PGK
K0.142926
1 Credia Layer(CRED) සිට QAR
ر.ق0.1238692
1 Credia Layer(CRED) සිට RSD
дин.3.4571077
1 Credia Layer(CRED) සිට UZS
soʻm405.1189828
1 Credia Layer(CRED) සිට ALL
L2.8500125
1 Credia Layer(CRED) සිට ANG
ƒ0.0609137
1 Credia Layer(CRED) සිට AWG
ƒ0.061254
1 Credia Layer(CRED) සිට BBD
$0.06806
1 Credia Layer(CRED) සිට BAM
KM0.0575107
1 Credia Layer(CRED) සිට BIF
Fr100.08223
1 Credia Layer(CRED) සිට BND
$0.044239
1 Credia Layer(CRED) සිට BSD
$0.03403
1 Credia Layer(CRED) සිට JMD
$5.4499045
1 Credia Layer(CRED) සිට KHR
137.2174675
1 Credia Layer(CRED) සිට KMF
Fr14.2926
1 Credia Layer(CRED) සිට LAK
739.7825939
1 Credia Layer(CRED) සිට LKR
රු10.362135
1 Credia Layer(CRED) සිට MDL
L0.5815727
1 Credia Layer(CRED) සිට MGA
Ar153.288135
1 Credia Layer(CRED) සිට MOP
P0.2718997
1 Credia Layer(CRED) සිට MVR
0.524062
1 Credia Layer(CRED) සිට MWK
MK58.875303
1 Credia Layer(CRED) සිට MZN
MT2.1762185
1 Credia Layer(CRED) සිට NPR
रु4.822051
1 Credia Layer(CRED) සිට PYG
241.34076
1 Credia Layer(CRED) සිට RWF
Fr49.30947
1 Credia Layer(CRED) සිට SBD
$0.2800669
1 Credia Layer(CRED) සිට SCR
0.5056858
1 Credia Layer(CRED) සිට SRD
$1.310155
1 Credia Layer(CRED) සිට SVC
$0.2970819
1 Credia Layer(CRED) සිට SZL
L0.5897399
1 Credia Layer(CRED) සිට TMT
m0.1194453
1 Credia Layer(CRED) සිට TND
د.ت0.1003885
1 Credia Layer(CRED) සිට TTD
$0.2300428
1 Credia Layer(CRED) සිට UGX
Sh118.96888
1 Credia Layer(CRED) සිට XAF
Fr19.32904
1 Credia Layer(CRED) සිට XCD
$0.091881
1 Credia Layer(CRED) සිට XOF
Fr19.32904
1 Credia Layer(CRED) සිට XPF
Fr3.50509
1 Credia Layer(CRED) සිට BWP
P0.4570229
1 Credia Layer(CRED) සිට BZD
$0.06806
1 Credia Layer(CRED) සිට CVE
$3.2614352
1 Credia Layer(CRED) සිට DJF
Fr6.02331
1 Credia Layer(CRED) සිට DOP
$2.1884693
1 Credia Layer(CRED) සිට DZD
د.ج4.4402344
1 Credia Layer(CRED) සිට FJD
$0.0775884
1 Credia Layer(CRED) සිට GNF
Fr295.89085
1 Credia Layer(CRED) සිට GTQ
Q0.2606698
1 Credia Layer(CRED) සිට GYD
$7.1177148
1 Credia Layer(CRED) සිට ISK
kr4.28778

Credia Layer සම්පත්

Credia Layer පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Credia Layer වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Credia Layer පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Credia Layer (CRED) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CRED හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03403 USD වේ.
CRED සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CRED සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03403 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Credia Layer හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CRED සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CRED හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CRED හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
CRED හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.1034983633742532 USD ක ATH මිලක් CRED අත්කර ගති.
CRED හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.020007636566907613 USD ක ATL මිලක් CRED අත්කර ගති.
CRED හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CRED සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 937.00 USD වේ.
මේ වසර තුලදී CRED වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CRED මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CRED මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:48:34 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

CRED-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

CRED
CRED
USD
USD

1 CRED = 0.03403 USD

CRED වෙළඳාම

CRED/USDT
$0.03403
$0.03403$0.03403
-3.13%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,298.03
$102,298.03$102,298.03

+0.28%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,357.38
$3,357.38$3,357.38

+1.74%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.61
$157.61$157.61

+1.08%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1040
$1.1040$1.1040

+28.67%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,298.03
$102,298.03$102,298.03

+0.28%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,357.38
$3,357.38$3,357.38

+1.74%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.61
$157.61$157.61

+1.08%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2280
$2.2280$2.2280

-0.29%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012200
$0.012200$0.012200

+205.00%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009217
$0.009217$0.009217

+821.70%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.404
$4.404$4.404

+340.40%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007826
$0.007826$0.007826

+266.72%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1096
$0.1096$0.1096

+119.20%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$13.2896
$13.2896$13.2896

+117.50%