සජීවී Circle xStock සඳහා අද මිල 102.54 USD කි. CRCLX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CRCLX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CRCLX ගැන වැඩි විස්තර

CRCLX මිල තොරතුරු

CRCLX යනු කුමක්ද

CRCLX නිල වෙබ් අඩවිය

CRCLX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CRCLX මිල පුරෝකථනය

CRCLX ඉතිහාසය

CRCLX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

CRCLX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

CRCLX තත්කාල ගනුදෙනු

Circle xStock ලාංඡනය

Circle xStock මිල(CRCLX)

1 CRCLX සිට USD සජීවී මිල:

$102.49
$102.49$102.49
-1.77%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:48:27 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 100.14
$ 100.14$ 100.14
පැය 24 පහළ
$ 114.96
$ 114.96$ 114.96
24H ඉහළ

$ 100.14
$ 100.14$ 100.14

$ 114.96
$ 114.96$ 114.96

$ 258.3037707311062
$ 258.3037707311062$ 258.3037707311062

$ 100.2667229496903
$ 100.2667229496903$ 100.2667229496903

+0.73%

-1.77%

-19.02%

-19.02%

Circle xStock (CRCLX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 102.54. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 100.14 ක අවම අගයක් සහ $ 114.96 ක උපරිම අගයක් අතර CRCLX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CRCLXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 258.3037707311062 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 100.2667229496903 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CRCLX පසුගිය පැය තුල, +0.73% කින්, පැය 24 තුල, -1.77% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Circle xStock (CRCLX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1171

$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M

$ 95.61K
$ 95.61K$ 95.61K

$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M

84.60K
84.60K 84.60K

84,598.43262794
84,598.43262794 84,598.43262794

SOL

Circle xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.67M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 95.61K වේ. මුළු සැපයුම 84.60K සමඟින් CRCLX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 84598.43262794 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.67M කි.

Circle xStock (CRCLX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Circle xStockහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1.8468-1.77%
දින 30 යි$ -45.87-30.91%
දින 60 යි$ -13.44-11.59%
දින 90 යි$ -56.81-35.66%
Circle xStock අද මිල වෙනස

අද, CRCLX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -1.8468 (-1.77%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Circle xStock දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -45.87 (-30.91%) කින් ඉහළ ගියේය.

Circle xStock දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, CRCLX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -13.44 (-11.59%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Circle xStock දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -56.81 (-35.66%), කින් චලනය විය.

Circle xStock (CRCLX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Circle xStock මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Circle xStock (CRCLX) යනු කුමක්ද

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

MEXC වෙතින් Circle xStock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Circle xStock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CRCLX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Circle xStock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Circle xStock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Circle xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Circle xStock (CRCLX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Circle xStock (CRCLX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Circle xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Circle xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Circle xStock (CRCLX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Circle xStockCRCLX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CRCLX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Circle xStock (CRCLX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Circle xStock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Circle xStock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CRCLX දේශීය මුදල් වෙත

1 Circle xStock(CRCLX) සිට VND
2,698,340.1
1 Circle xStock(CRCLX) සිට AUD
A$157.9116
1 Circle xStock(CRCLX) සිට GBP
77.9304
1 Circle xStock(CRCLX) සිට EUR
88.1844
1 Circle xStock(CRCLX) සිට USD
$102.54
1 Circle xStock(CRCLX) සිට MYR
RM427.5918
1 Circle xStock(CRCLX) සිට TRY
4,327.188
1 Circle xStock(CRCLX) සිට JPY
¥15,688.62
1 Circle xStock(CRCLX) සිට ARS
ARS$148,823.4798
1 Circle xStock(CRCLX) සිට RUB
8,330.3496
1 Circle xStock(CRCLX) සිට INR
9,095.298
1 Circle xStock(CRCLX) සිට IDR
Rp1,708,999.3164
1 Circle xStock(CRCLX) සිට PHP
6,064.2156
1 Circle xStock(CRCLX) සිට EGP
￡E.4,850.142
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BRL
R$548.589
1 Circle xStock(CRCLX) සිට CAD
C$144.5814
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BDT
12,493.4736
1 Circle xStock(CRCLX) සිට NGN
147,327.4212
1 Circle xStock(CRCLX) සිට COP
$392,872.7814
1 Circle xStock(CRCLX) සිට ZAR
R.1,782.1452
1 Circle xStock(CRCLX) සිට UAH
4,307.7054
1 Circle xStock(CRCLX) සිට TZS
T.Sh.251,940.78
1 Circle xStock(CRCLX) සිට VES
Bs23,379.12
1 Circle xStock(CRCLX) සිට CLP
$96,695.22
1 Circle xStock(CRCLX) සිට PKR
Rs28,794.2574
1 Circle xStock(CRCLX) සිට KZT
53,882.7192
1 Circle xStock(CRCLX) සිට THB
฿3,319.2198
1 Circle xStock(CRCLX) සිට TWD
NT$3,174.6384
1 Circle xStock(CRCLX) සිට AED
د.إ376.3218
1 Circle xStock(CRCLX) සිට CHF
Fr82.032
1 Circle xStock(CRCLX) සිට HKD
HK$796.7358
1 Circle xStock(CRCLX) සිට AMD
֏39,211.296
1 Circle xStock(CRCLX) සිට MAD
.د.م956.6982
1 Circle xStock(CRCLX) සිට MXN
$1,903.1424
1 Circle xStock(CRCLX) සිට SAR
ريال384.525
1 Circle xStock(CRCLX) සිට ETB
Br15,779.8806
1 Circle xStock(CRCLX) සිට KES
KSh13,247.1426
1 Circle xStock(CRCLX) සිට JOD
د.أ72.70086
1 Circle xStock(CRCLX) සිට PLN
377.3472
1 Circle xStock(CRCLX) සිට RON
лв451.176
1 Circle xStock(CRCLX) සිට SEK
kr982.3332
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BGN
лв173.2926
1 Circle xStock(CRCLX) සිට HUF
Ft34,339.6206
1 Circle xStock(CRCLX) සිට CZK
2,163.594
1 Circle xStock(CRCLX) සිට KWD
د.ك31.37724
1 Circle xStock(CRCLX) සිට ILS
335.3058
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BOB
Bs707.526
1 Circle xStock(CRCLX) සිට AZN
174.318
1 Circle xStock(CRCLX) සිට TJS
SM945.4188
1 Circle xStock(CRCLX) සිට GEL
277.8834
1 Circle xStock(CRCLX) සිට AOA
Kz93,987.1386
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BHD
.د.ب38.65758
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BMD
$102.54
1 Circle xStock(CRCLX) සිට DKK
kr663.4338
1 Circle xStock(CRCLX) සිට HNL
L2,700.9036
1 Circle xStock(CRCLX) සිට MUR
4,706.586
1 Circle xStock(CRCLX) සිට NAD
$1,779.069
1 Circle xStock(CRCLX) සිට NOK
kr1,045.908
1 Circle xStock(CRCLX) සිට NZD
$181.4958
1 Circle xStock(CRCLX) සිට PAB
B/.102.54
1 Circle xStock(CRCLX) සිට PGK
K430.668
1 Circle xStock(CRCLX) සිට QAR
ر.ق373.2456
1 Circle xStock(CRCLX) සිට RSD
дин.10,417.0386
1 Circle xStock(CRCLX) සිට UZS
soʻm1,220,714.0904
1 Circle xStock(CRCLX) සිට ALL
L8,587.725
1 Circle xStock(CRCLX) සිට ANG
ƒ183.5466
1 Circle xStock(CRCLX) සිට AWG
ƒ184.572
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BBD
$205.08
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BAM
KM173.2926
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BIF
Fr301,570.14
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BND
$133.302
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BSD
$102.54
1 Circle xStock(CRCLX) සිට JMD
$16,421.781
1 Circle xStock(CRCLX) සිට KHR
413,466.915
1 Circle xStock(CRCLX) සිට KMF
Fr43,066.8
1 Circle xStock(CRCLX) සිට LAK
2,229,130.3902
1 Circle xStock(CRCLX) සිට LKR
රු31,223.43
1 Circle xStock(CRCLX) සිට MDL
L1,752.4086
1 Circle xStock(CRCLX) සිට MGA
Ar461,891.43
1 Circle xStock(CRCLX) සිට MOP
P819.2946
1 Circle xStock(CRCLX) සිට MVR
1,579.116
1 Circle xStock(CRCLX) සිට MWK
MK177,404.454
1 Circle xStock(CRCLX) සිට MZN
MT6,557.433
1 Circle xStock(CRCLX) සිට NPR
रु14,529.918
1 Circle xStock(CRCLX) සිට PYG
727,213.68
1 Circle xStock(CRCLX) සිට RWF
Fr148,580.46
1 Circle xStock(CRCLX) සිට SBD
$843.9042
1 Circle xStock(CRCLX) සිට SCR
1,523.7444
1 Circle xStock(CRCLX) සිට SRD
$3,947.79
1 Circle xStock(CRCLX) සිට SVC
$895.1742
1 Circle xStock(CRCLX) සිට SZL
L1,777.0182
1 Circle xStock(CRCLX) සිට TMT
m359.9154
1 Circle xStock(CRCLX) සිට TND
د.ت302.493
1 Circle xStock(CRCLX) සිට TTD
$693.1704
1 Circle xStock(CRCLX) සිට UGX
Sh358,479.84
1 Circle xStock(CRCLX) සිට XAF
Fr58,242.72
1 Circle xStock(CRCLX) සිට XCD
$276.858
1 Circle xStock(CRCLX) සිට XOF
Fr58,242.72
1 Circle xStock(CRCLX) සිට XPF
Fr10,561.62
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BWP
P1,377.1122
1 Circle xStock(CRCLX) සිට BZD
$205.08
1 Circle xStock(CRCLX) සිට CVE
$9,827.4336
1 Circle xStock(CRCLX) සිට DJF
Fr18,149.58
1 Circle xStock(CRCLX) සිට DOP
$6,594.3474
1 Circle xStock(CRCLX) සිට DZD
د.ج13,379.4192
1 Circle xStock(CRCLX) සිට FJD
$233.7912
1 Circle xStock(CRCLX) සිට GNF
Fr891,585.3
1 Circle xStock(CRCLX) සිට GTQ
Q785.4564
1 Circle xStock(CRCLX) සිට GYD
$21,447.2664
1 Circle xStock(CRCLX) සිට ISK
kr12,920.04

Circle xStock සම්පත්

Circle xStock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Circle xStock වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Circle xStock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Circle xStock (CRCLX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CRCLX හි සජීවී මිල, USD වලින් 102.54 USD වේ.
CRCLX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CRCLX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 102.54 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Circle xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CRCLX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.67M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CRCLX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CRCLX හි සංසරණ සැපයුම 84.60K USD වේ.
CRCLX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
258.3037707311062 USD ක ATH මිලක් CRCLX අත්කර ගති.
CRCLX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
100.2667229496903 USD ක ATL මිලක් CRCLX අත්කර ගති.
CRCLX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CRCLX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 95.61K USD වේ.
මේ වසර තුලදී CRCLX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CRCLX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CRCLX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:48:27 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

CRCLX-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

CRCLX
CRCLX
USD
USD

1 CRCLX = 102.54 USD

CRCLX වෙළඳාම

CRCLX/USDT
$102.49
$102.49$102.49
-1.81%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

