Cypherium (CPH) යනු කුමක්ද

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

MEXC වෙතින් Cypherium ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Cypherium ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CPH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Cypherium ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Cypherium මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Cypherium මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Cypherium,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CPH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Cypheriumමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Cypherium මිල ඉතිහාසය

CPHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CPHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Cypherium මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Cypherium (CPH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Cypherium මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Cypherium MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CPH දේශීය මුදල් වෙත

1CPH සිට VNDවෙත ₫ 300.922776 1CPH සිට AUDවෙත A$ 0.0181908 1CPH සිට GBPවෙත £ 0.008802 1CPH සිට EURවෙත € 0.01044504 1CPH සිට USDවෙත $ 0.011736 1CPH සිට MYRවෙත RM 0.05023008 1CPH සිට TRYවෙත ₺ 0.45430056 1CPH සිට JPYවෙත ¥ 1.7122824 1CPH සිට RUBවෙත ₽ 0.944748 1CPH සිට INRවෙත ₹ 1.00354536 1CPH සිට IDRවෙත Rp 192.39341184 1CPH සිට KRWවෙත ₩ 16.4139696 1CPH සිට PHPවෙත ₱ 0.65404728 1CPH සිට EGPවෙත £E. 0.58844304 1CPH සිට BRLවෙත R$ 0.06607368 1CPH සිට CADවෙත C$ 0.01631304 1CPH සිට BDTවෙත ৳ 1.42322472 1CPH සිට NGNවෙත ₦ 18.7776 1CPH සිට UAHවෙත ₴ 0.48657456 1CPH සිට VESවෙත Bs 1.079712 1CPH සිට PKRවෙත Rs 3.29746392 1CPH සිට KZTවෙත ₸ 5.99075856 1CPH සිට THBවෙත ฿ 0.39163032 1CPH සිට TWDවෙත NT$ 0.35430984 1CPH සිට AEDවෙත د.إ 0.04307112 1CPH සිට CHFවෙත Fr 0.00974088 1CPH සිට HKDවෙත HK$ 0.0915408 1CPH සිට MADවෙත .د.م 0.10949688 1CPH සිට MXNවෙත $ 0.22732632

Cypherium සම්පත්

Cypherium පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Cypherium පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Cypherium (CPH) හි මිල කීයද? Cypherium (CPH)හි සජීවී මිල 0.011736 USD වේ. Cypherium (CPH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Cypherium හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.49M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CPHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.011736 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Cypherium (CPH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Cypherium (CPH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 382.95M USD වේ. Cypherium (CPH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Cypherium (CPH) හි ඉහළම මිල 0.085 USD වේ. Cypherium (CPH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Cypherium (CPH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.62K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

