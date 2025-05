COTI (COTI) යනු කුමක්ද

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

MEXC වෙතින් COTI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට COTI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ COTI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ COTI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

COTI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ COTI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. COTI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ COTIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

COTI මිල ඉතිහාසය

COTIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් COTIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ COTI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

COTI (COTI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

COTI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් COTI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

COTI දේශීය මුදල් වෙත

1COTI සිට VNDවෙත ₫ 1,943.84421 1COTI සිට AUDවෙත A$ 0.1175055 1COTI සිට GBPවෙත £ 0.0568575 1COTI සිට EURවෙත € 0.0674709 1COTI සිට USDවෙත $ 0.07581 1COTI සිට MYRවෙත RM 0.3244668 1COTI සිට TRYවෙත ₺ 2.9346051 1COTI සිට JPYවෙත ¥ 11.060679 1COTI සිට RUBවෙත ₽ 6.102705 1COTI සිට INRවෙත ₹ 6.4825131 1COTI සිට IDRවෙත Rp 1,242.7866864 1COTI සිට KRWවෙත ₩ 106.027866 1COTI සිට PHPවෙත ₱ 4.2248913 1COTI සිට EGPවෙත £E. 3.8011134 1COTI සිට BRLවෙත R$ 0.4268103 1COTI සිට CADවෙත C$ 0.1053759 1COTI සිට BDTවෙත ৳ 9.1934787 1COTI සිට NGNවෙත ₦ 121.296 1COTI සිට UAHවෙත ₴ 3.1430826 1COTI සිට VESවෙත Bs 6.97452 1COTI සිට PKRවෙත Rs 21.3003357 1COTI සිට KZTවෙත ₸ 38.6979726 1COTI සිට THBවෙත ฿ 2.5297797 1COTI සිට TWDවෙත NT$ 2.2887039 1COTI සිට AEDවෙත د.إ 0.2782227 1COTI සිට CHFවෙත Fr 0.0629223 1COTI සිට HKDවෙත HK$ 0.591318 1COTI සිට MADවෙත .د.م 0.7073073 1COTI සිට MXNවෙත $ 1.4684397

COTI සම්පත්

COTI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: COTI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද COTI (COTI) හි මිල කීයද? COTI (COTI)හි සජීවී මිල 0.07581 USD වේ. COTI (COTI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? COTI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 159.45M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ COTIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.07581 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. COTI (COTI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? COTI (COTI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.10B USD වේ. COTI (COTI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, COTI (COTI) හි ඉහළම මිල 0.28 USD වේ. COTI (COTI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? COTI (COTI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 285.22K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

