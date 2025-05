Coreum (COREUM) යනු කුමක්ද

Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

MEXC වෙතින් Coreum ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට COREUM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Coreum ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Coreum මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Coreum මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Coreum,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. COREUM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Coreumමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Coreum මිල ඉතිහාසය

COREUMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් COREUMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Coreum මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Coreum (COREUM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Coreum මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Coreum MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

COREUM දේශීය මුදල් වෙත

1COREUM සිට VNDවෙත ₫ 3,564.099 1COREUM සිට AUDවෙත A$ 0.21545 1COREUM සිට GBPවෙත £ 0.10425 1COREUM සිට EURවෙත € 0.12371 1COREUM සිට USDවෙත $ 0.139 1COREUM සිට MYRවෙත RM 0.59492 1COREUM සිට TRYවෙත ₺ 5.38903 1COREUM සිට JPYවෙත ¥ 20.29678 1COREUM සිට RUBවෙත ₽ 11.17143 1COREUM සිට INRවෙත ₹ 11.90952 1COREUM සිට IDRවෙත Rp 2,316.66574 1COREUM සිට KRWවෙත ₩ 194.13296 1COREUM සිට PHPවෙත ₱ 7.74786 1COREUM සිට EGPවෙත £E. 7.0056 1COREUM සිට BRLවෙත R$ 0.78257 1COREUM සිට CADවෙත C$ 0.19321 1COREUM සිට BDTවෙත ৳ 16.85653 1COREUM සිට NGNවෙත ₦ 222.4 1COREUM සිට UAHවෙත ₴ 5.76294 1COREUM සිට VESවෙත Bs 12.788 1COREUM සිට PKRවෙත Rs 39.05483 1COREUM සිට KZTවෙත ₸ 70.95394 1COREUM සිට THBවෙත ฿ 4.63982 1COREUM සිට TWDවෙත NT$ 4.19502 1COREUM සිට AEDවෙත د.إ 0.51013 1COREUM සිට CHFවෙත Fr 0.11676 1COREUM සිට HKDවෙත HK$ 1.0842 1COREUM සිට MADවෙත .د.م 1.29687 1COREUM සිට MXNවෙත $ 2.69382

Coreum සම්පත්

Coreum පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Coreum පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Coreum (COREUM) හි මිල කීයද? Coreum (COREUM)හි සජීවී මිල 0.139 USD වේ. Coreum (COREUM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Coreum හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 53.49M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ COREUMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.139 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Coreum (COREUM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Coreum (COREUM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 384.79M USD වේ. Coreum (COREUM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Coreum (COREUM) හි ඉහළම මිල 29.9996 USD වේ. Coreum (COREUM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Coreum (COREUM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 23.61K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

