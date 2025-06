Comput3 (COM3) යනු කුමක්ද

Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built.

MEXC වෙතින් Comput3 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Comput3 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට COM3 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Comput3 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Comput3 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Comput3 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Comput3,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. COM3 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Comput3මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Comput3 මිල ඉතිහාසය

COM3හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් COM3හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Comput3 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Comput3 (COM3) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Comput3 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Comput3 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1COM3 සිට VNDවෙත ₫ 91.813035 1COM3 සිට AUDවෙත A$ 0.00537306 1COM3 සිට GBPවෙත £ 0.00254697 1COM3 සිට EURවෙත € 0.00300054 1COM3 සිට USDවෙත $ 0.003489 1COM3 සිට MYRවෙත RM 0.01472358 1COM3 සිට TRYවෙත ₺ 0.13666413 1COM3 සිට JPYවෙත ¥ 0.5020671 1COM3 සිට RUBවෙත ₽ 0.27734061 1COM3 සිට INRවෙත ₹ 0.29813505 1COM3 සිට IDRවෙත Rp 56.27418567 1COM3 සිට KRWවෙත ₩ 4.75986825 1COM3 සිට PHPවෙත ₱ 0.19482576 1COM3 සිට EGPවෙත £E. 0.1727055 1COM3 සිට BRLවෙත R$ 0.01929417 1COM3 සිට CADවෙත C$ 0.00474504 1COM3 සිට BDTවෙත ৳ 0.42649536 1COM3 සිට NGNවෙත ₦ 5.35121886 1COM3 සිට UAHවෙත ₴ 0.14486328 1COM3 සිට VESවෙත Bs 0.345411 1COM3 සිට PKRවෙත Rs 0.98501448 1COM3 සිට KZTවෙත ₸ 1.77736638 1COM3 සිට THBවෙත ฿ 0.11314827 1COM3 සිට TWDවෙත NT$ 0.10379775 1COM3 සිට AEDවෙත د.إ 0.01280463 1COM3 සිට CHFවෙත Fr 0.00282609 1COM3 සිට HKDවෙත HK$ 0.02735376 1COM3 සිට MADවෙත .د.م 0.03168012 1COM3 සිට MXNවෙත $ 0.06597699

Comput3 සම්පත්

Comput3 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Comput3 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Comput3 (COM3) හි මිල කීයද? Comput3 (COM3)හි සජීවී මිල 0.003489 USD වේ. Comput3 (COM3) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Comput3 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ COM3හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003489 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Comput3 (COM3) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Comput3 (COM3) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Comput3 (COM3) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Comput3 (COM3) හි ඉහළම මිල 0.0155 USD වේ. Comput3 (COM3) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Comput3 (COM3) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 159.01K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

