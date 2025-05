Collaterize (COLLAT) යනු කුමක්ද

Mobile App and L1 Protocol to tokenize and trade RWAs.

MEXC වෙතින් Collaterize ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Collaterize ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට COLLAT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Collaterize ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Collaterize මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Collaterize මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Collaterize,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. COLLAT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Collaterizeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Collaterize මිල ඉතිහාසය

COLLATහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් COLLATහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Collaterize මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Collaterize (COLLAT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Collaterize මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Collaterize MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

COLLAT දේශීය මුදල් වෙත

1COLLAT සිට VNDවෙත ₫ 489.461049 1COLLAT සිට AUDවෙත A$ 0.02958795 1COLLAT සිට GBPවෙත £ 0.01431675 1COLLAT සිට EURවෙත € 0.01698921 1COLLAT සිට USDවෙත $ 0.019089 1COLLAT සිට MYRවෙත RM 0.08170092 1COLLAT සිට TRYවෙත ₺ 0.7387443 1COLLAT සිට JPYවෙත ¥ 2.78584866 1COLLAT සිට RUBවෙත ₽ 1.5366645 1COLLAT සිට INRවෙත ₹ 1.63306395 1COLLAT සිට IDRවෙත Rp 312.93437616 1COLLAT සිට KRWවෙත ₩ 26.6978754 1COLLAT සිට PHPවෙත ₱ 1.0632573 1COLLAT සිට EGPවෙත £E. 0.95674068 1COLLAT සිට BRLවෙත R$ 0.10766196 1COLLAT සිට CADවෙත C$ 0.02653371 1COLLAT සිට BDTවෙත ৳ 2.31492303 1COLLAT සිට NGNවෙත ₦ 30.5424 1COLLAT සිට UAHවෙත ₴ 0.79142994 1COLLAT සිට VESවෙත Bs 1.756188 1COLLAT සිට PKRවෙත Rs 5.36343633 1COLLAT සිට KZTවෙත ₸ 9.74417094 1COLLAT සිට THBවෙත ฿ 0.63699993 1COLLAT සිට TWDවෙත NT$ 0.57629691 1COLLAT සිට AEDවෙත د.إ 0.07005663 1COLLAT සිට CHFවෙත Fr 0.01584387 1COLLAT සිට HKDවෙත HK$ 0.1488942 1COLLAT සිට MADවෙත .د.م 0.17810037 1COLLAT සිට MXNවෙත $ 0.36975393

Collaterize සම්පත්

Collaterize පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Collaterize පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Collaterize (COLLAT) හි මිල කීයද? Collaterize (COLLAT)හි සජීවී මිල 0.019089 USD වේ. Collaterize (COLLAT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Collaterize හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ COLLATහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.019089 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Collaterize (COLLAT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Collaterize (COLLAT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Collaterize (COLLAT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Collaterize (COLLAT) හි ඉහළම මිල 0.044 USD වේ. Collaterize (COLLAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Collaterize (COLLAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 110.57K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

