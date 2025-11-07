හුවමාරුවDEX+
සජීවී Coinbase xStock සඳහා අද මිල 303.53 USD කි. COINX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි COINX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

COINX ගැන වැඩි විස්තර

COINX මිල තොරතුරු

COINX යනු කුමක්ද

COINX නිල වෙබ් අඩවිය

COINX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

COINX මිල පුරෝකථනය

COINX ඉතිහාසය

COINX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

COINX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

COINX තත්කාල ගනුදෙනු

Coinbase xStock ලාංඡනය

Coinbase xStock මිල(COINX)

1 COINX සිට USD සජීවී මිල:

$303.53
+0.83%1D
USD
Coinbase xStock (COINX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:11:02 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 293.67
පැය 24 පහළ
$ 319.58
24H ඉහළ

$ 293.67
$ 319.58
$ 444.5539034948311
$ 292.4649785882087
+1.60%

+0.83%

-12.45%

-12.45%

Coinbase xStock (COINX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 303.53. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 293.67 ක අවම අගයක් සහ $ 319.58 ක උපරිම අගයක් අතර COINX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. COINXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 444.5539034948311 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 292.4649785882087 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව COINX පසුගිය පැය තුල, +1.60% කින්, පැය 24 තුල, +0.83% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.45% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Coinbase xStock (COINX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1195

$ 8.20M
$ 60.09K
$ 8.20M
27.00K
--
26,999.9965318
SOL

Coinbase xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.20M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 60.09K වේ. මුළු සැපයුම 27.00K සමඟින් COINX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 26999.9965318 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.20M කි.

Coinbase xStock (COINX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Coinbase xStockහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +2.4986+0.83%
දින 30 යි$ -68.78-18.48%
දින 60 යි$ +4.98+1.66%
දින 90 යි$ -6.21-2.01%
Coinbase xStock අද මිල වෙනස

අද, COINX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +2.4986 (+0.83%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Coinbase xStock දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -68.78 (-18.48%) කින් ඉහළ ගියේය.

Coinbase xStock දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, COINX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +4.98 (+1.66%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Coinbase xStock දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -6.21 (-2.01%), කින් චලනය විය.

Coinbase xStock (COINX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Coinbase xStock මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Coinbase xStock (COINX) යනු කුමක්ද

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

MEXC වෙතින් Coinbase xStock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Coinbase xStock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට COINX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Coinbase xStock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Coinbase xStock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Coinbase xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Coinbase xStock (COINX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Coinbase xStock (COINX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Coinbase xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Coinbase xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Coinbase xStock (COINX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Coinbase xStockCOINX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් COINX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Coinbase xStock (COINX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Coinbase xStock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Coinbase xStock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

COINX දේශීය මුදල් වෙත

1 Coinbase xStock(COINX) සිට VND
7,987,391.95
1 Coinbase xStock(COINX) සිට AUD
A$467.4362
1 Coinbase xStock(COINX) සිට GBP
230.6828
1 Coinbase xStock(COINX) සිට EUR
261.0358
1 Coinbase xStock(COINX) සිට USD
$303.53
1 Coinbase xStock(COINX) සිට MYR
RM1,265.7201
1 Coinbase xStock(COINX) සිට TRY
12,808.966
1 Coinbase xStock(COINX) සිට JPY
¥46,440.09
1 Coinbase xStock(COINX) සිට ARS
ARS$440,534.3361
1 Coinbase xStock(COINX) සිට RUB
24,658.7772
1 Coinbase xStock(COINX) සිට INR
26,926.1463
1 Coinbase xStock(COINX) සිට IDR
Rp5,058,831.3098
1 Coinbase xStock(COINX) සිට PHP
17,938.623
1 Coinbase xStock(COINX) සිට EGP
￡E.14,353.9337
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BRL
R$1,623.8855
1 Coinbase xStock(COINX) සිට CAD
C$427.9773
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BDT
36,982.0952
1 Coinbase xStock(COINX) සිට NGN
436,105.8334
1 Coinbase xStock(COINX) සිට COP
$1,162,947.8773
1 Coinbase xStock(COINX) සිට ZAR
R.5,272.3161
1 Coinbase xStock(COINX) සිට UAH
12,751.2953
1 Coinbase xStock(COINX) සිට TZS
T.Sh.747,609.5665
1 Coinbase xStock(COINX) සිට VES
Bs69,204.84
1 Coinbase xStock(COINX) සිට CLP
$286,228.79
1 Coinbase xStock(COINX) සිට PKR
Rs85,234.2593
1 Coinbase xStock(COINX) සිට KZT
159,498.9444
1 Coinbase xStock(COINX) සිට THB
฿9,828.3014
1 Coinbase xStock(COINX) සිට TWD
NT$9,400.3241
1 Coinbase xStock(COINX) සිට AED
د.إ1,113.9551
1 Coinbase xStock(COINX) සිට CHF
Fr242.824
1 Coinbase xStock(COINX) සිට HKD
HK$2,358.4281
1 Coinbase xStock(COINX) සිට AMD
֏116,069.872
1 Coinbase xStock(COINX) සිට MAD
.د.م2,831.9349
1 Coinbase xStock(COINX) සිට MXN
$5,633.5168
1 Coinbase xStock(COINX) සිට SAR
ريال1,138.2375
1 Coinbase xStock(COINX) සිට ETB
Br46,710.2317
1 Coinbase xStock(COINX) සිට KES
KSh39,213.0407
1 Coinbase xStock(COINX) සිට JOD
د.أ215.20277
1 Coinbase xStock(COINX) සිට PLN
1,116.9904
1 Coinbase xStock(COINX) සිට RON
лв1,335.532
1 Coinbase xStock(COINX) සිට SEK
kr2,904.7821
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BGN
лв512.9657
1 Coinbase xStock(COINX) සිට HUF
Ft101,649.1617
1 Coinbase xStock(COINX) සිට CZK
6,407.5183
1 Coinbase xStock(COINX) සිට KWD
د.ك92.88018
1 Coinbase xStock(COINX) සිට ILS
989.5078
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BOB
Bs2,094.357
1 Coinbase xStock(COINX) සිට AZN
516.001
1 Coinbase xStock(COINX) සිට TJS
SM2,798.5466
1 Coinbase xStock(COINX) සිට GEL
822.5663
1 Coinbase xStock(COINX) සිට AOA
Kz278,212.5627
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BHD
.د.ب114.43081
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BMD
$303.53
1 Coinbase xStock(COINX) සිට DKK
kr1,963.8391
1 Coinbase xStock(COINX) සිට HNL
L7,994.9802
1 Coinbase xStock(COINX) සිට MUR
13,932.027
1 Coinbase xStock(COINX) සිට NAD
$5,266.2455
1 Coinbase xStock(COINX) සිට NOK
kr3,096.006
1 Coinbase xStock(COINX) සිට NZD
$537.2481
1 Coinbase xStock(COINX) සිට PAB
B/.303.53
1 Coinbase xStock(COINX) සිට PGK
K1,274.826
1 Coinbase xStock(COINX) සිට QAR
ر.ق1,104.8492
1 Coinbase xStock(COINX) සිට RSD
дин.30,844.7186
1 Coinbase xStock(COINX) සිට UZS
soʻm3,613,451.8028
1 Coinbase xStock(COINX) සිට ALL
L25,420.6375
1 Coinbase xStock(COINX) සිට ANG
ƒ543.3187
1 Coinbase xStock(COINX) සිට AWG
ƒ546.354
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BBD
$607.06
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BAM
KM512.9657
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BIF
Fr892,681.73
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BND
$394.589
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BSD
$303.53
1 Coinbase xStock(COINX) සිට JMD
$48,610.3295
1 Coinbase xStock(COINX) සිට KHR
1,223,908.8425
1 Coinbase xStock(COINX) සිට KMF
Fr127,482.6
1 Coinbase xStock(COINX) සිට LAK
6,598,478.1289
1 Coinbase xStock(COINX) සිට LKR
රු92,424.885
1 Coinbase xStock(COINX) සිට MDL
L5,187.3277
1 Coinbase xStock(COINX) සිට MGA
Ar1,367,250.885
1 Coinbase xStock(COINX) සිට MOP
P2,425.2047
1 Coinbase xStock(COINX) සිට MVR
4,674.362
1 Coinbase xStock(COINX) සිට MWK
MK525,137.253
1 Coinbase xStock(COINX) සිට MZN
MT19,410.7435
1 Coinbase xStock(COINX) සිට NPR
रु43,010.201
1 Coinbase xStock(COINX) සිට PYG
2,152,634.76
1 Coinbase xStock(COINX) සිට RWF
Fr439,814.97
1 Coinbase xStock(COINX) සිට SBD
$2,498.0519
1 Coinbase xStock(COINX) සිට SCR
4,510.4558
1 Coinbase xStock(COINX) සිට SRD
$11,685.905
1 Coinbase xStock(COINX) සිට SVC
$2,649.8169
1 Coinbase xStock(COINX) සිට SZL
L5,260.1749
1 Coinbase xStock(COINX) සිට TMT
m1,065.3903
1 Coinbase xStock(COINX) සිට TND
د.ت895.4135
1 Coinbase xStock(COINX) සිට TTD
$2,051.8628
1 Coinbase xStock(COINX) සිට UGX
Sh1,061,140.88
1 Coinbase xStock(COINX) සිට XAF
Fr172,405.04
1 Coinbase xStock(COINX) සිට XCD
$819.531
1 Coinbase xStock(COINX) සිට XOF
Fr172,405.04
1 Coinbase xStock(COINX) සිට XPF
Fr31,263.59
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BWP
P4,076.4079
1 Coinbase xStock(COINX) සිට BZD
$607.06
1 Coinbase xStock(COINX) සිට CVE
$29,090.3152
1 Coinbase xStock(COINX) සිට DJF
Fr53,724.81
1 Coinbase xStock(COINX) සිට DOP
$19,520.0143
1 Coinbase xStock(COINX) සිට DZD
د.ج39,598.5238
1 Coinbase xStock(COINX) සිට FJD
$692.0484
1 Coinbase xStock(COINX) සිට GNF
Fr2,639,193.35
1 Coinbase xStock(COINX) සිට GTQ
Q2,325.0398
1 Coinbase xStock(COINX) සිට GYD
$63,486.3348
1 Coinbase xStock(COINX) සිට ISK
kr38,244.78

Coinbase xStock සම්පත්

Coinbase xStock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Coinbase xStock වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Coinbase xStock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Coinbase xStock (COINX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද COINX හි සජීවී මිල, USD වලින් 303.53 USD වේ.
COINX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
COINX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 303.53 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Coinbase xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
COINX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.20M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
COINX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
COINX හි සංසරණ සැපයුම 27.00K USD වේ.
COINX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
444.5539034948311 USD ක ATH මිලක් COINX අත්කර ගති.
COINX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
292.4649785882087 USD ක ATL මිලක් COINX අත්කර ගති.
COINX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
COINX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 60.09K USD වේ.
මේ වසර තුලදී COINX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව COINX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා COINX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:11:02 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

