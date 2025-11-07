හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී ChainOpera AI සඳහා අද මිල 1.2 USD කි. COAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි COAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී ChainOpera AI සඳහා අද මිල 1.2 USD කි. COAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි COAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

COAI ගැන වැඩි විස්තර

COAI මිල තොරතුරු

COAI යනු කුමක්ද

COAI ධවල පත්‍රිකාව

COAI නිල වෙබ් අඩවිය

COAI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

COAI මිල පුරෝකථනය

COAI ඉතිහාසය

COAI මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

COAI-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

COAI තත්කාල ගනුදෙනු

COAI USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI මිල(COAI)

1 COAI සිට USD සජීවී මිල:

$1.1903
$1.1903$1.1903
+38.72%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:10:55 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.8274
$ 0.8274$ 0.8274
පැය 24 පහළ
$ 1.55
$ 1.55$ 1.55
24H ඉහළ

$ 0.8274
$ 0.8274$ 0.8274

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

--
----

--
----

+13.97%

+38.72%

-38.94%

-38.94%

ChainOpera AI (COAI) තත්‍ය කාලීන මිල $ 1.2. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.8274 ක අවම අගයක් සහ $ 1.55 ක උපරිම අගයක් අතර COAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. COAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව COAI පසුගිය පැය තුල, +13.97% කින්, පැය 24 තුල, +38.72% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -38.94% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ChainOpera AI (COAI) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 10.89M
$ 10.89M$ 10.89M

$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ChainOpera AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 10.89M වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් COAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.20B කි.

ChainOpera AI (COAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා ChainOpera AIහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.332241+38.72%
දින 30 යි$ -2.1467-64.15%
දින 60 යි$ +1.12+1,400.00%
දින 90 යි$ +1.12+1,400.00%
ChainOpera AI අද මිල වෙනස

අද, COAI එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.332241 (+38.72%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

ChainOpera AI දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -2.1467 (-64.15%) කින් ඉහළ ගියේය.

ChainOpera AI දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, COAI එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +1.12 (+1,400.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

ChainOpera AI දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +1.12 (+1,400.00%), කින් චලනය විය.

ChainOpera AI (COAI) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් ChainOpera AI මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

ChainOpera AI (COAI) යනු කුමක්ද

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

MEXC වෙතින් ChainOpera AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ChainOpera AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට COAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ChainOpera AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ChainOpera AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ChainOpera AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ChainOpera AI (COAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ChainOpera AI (COAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ChainOpera AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ChainOpera AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ChainOpera AI (COAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ChainOpera AICOAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් COAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

ChainOpera AI (COAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ChainOpera AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ChainOpera AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

COAI දේශීය මුදල් වෙත

1 ChainOpera AI(COAI) සිට VND
31,578
1 ChainOpera AI(COAI) සිට AUD
A$1.848
1 ChainOpera AI(COAI) සිට GBP
0.912
1 ChainOpera AI(COAI) සිට EUR
1.032
1 ChainOpera AI(COAI) සිට USD
$1.2
1 ChainOpera AI(COAI) සිට MYR
RM5.004
1 ChainOpera AI(COAI) සිට TRY
50.64
1 ChainOpera AI(COAI) සිට JPY
¥183.6
1 ChainOpera AI(COAI) සිට ARS
ARS$1,741.644
1 ChainOpera AI(COAI) සිට RUB
97.488
1 ChainOpera AI(COAI) සිට INR
106.452
1 ChainOpera AI(COAI) සිට IDR
Rp19,999.992
1 ChainOpera AI(COAI) සිට PHP
70.92
1 ChainOpera AI(COAI) සිට EGP
￡E.56.748
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BRL
R$6.42
1 ChainOpera AI(COAI) සිට CAD
C$1.692
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BDT
146.208
1 ChainOpera AI(COAI) සිට NGN
1,724.136
1 ChainOpera AI(COAI) සිට COP
$4,597.692
1 ChainOpera AI(COAI) සිට ZAR
R.20.844
1 ChainOpera AI(COAI) සිට UAH
50.412
1 ChainOpera AI(COAI) සිට TZS
T.Sh.2,955.66
1 ChainOpera AI(COAI) සිට VES
Bs273.6
1 ChainOpera AI(COAI) සිට CLP
$1,131.6
1 ChainOpera AI(COAI) සිට PKR
Rs336.972
1 ChainOpera AI(COAI) සිට KZT
630.576
1 ChainOpera AI(COAI) සිට THB
฿38.856
1 ChainOpera AI(COAI) සිට TWD
NT$37.164
1 ChainOpera AI(COAI) සිට AED
د.إ4.404
1 ChainOpera AI(COAI) සිට CHF
Fr0.96
1 ChainOpera AI(COAI) සිට HKD
HK$9.324
1 ChainOpera AI(COAI) සිට AMD
֏458.88
1 ChainOpera AI(COAI) සිට MAD
.د.م11.196
1 ChainOpera AI(COAI) සිට MXN
$22.272
1 ChainOpera AI(COAI) සිට SAR
ريال4.5
1 ChainOpera AI(COAI) සිට ETB
Br184.668
1 ChainOpera AI(COAI) සිට KES
KSh155.028
1 ChainOpera AI(COAI) සිට JOD
د.أ0.8508
1 ChainOpera AI(COAI) සිට PLN
4.416
1 ChainOpera AI(COAI) සිට RON
лв5.28
1 ChainOpera AI(COAI) සිට SEK
kr11.484
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BGN
лв2.028
1 ChainOpera AI(COAI) සිට HUF
Ft401.868
1 ChainOpera AI(COAI) සිට CZK
25.332
1 ChainOpera AI(COAI) සිට KWD
د.ك0.3672
1 ChainOpera AI(COAI) සිට ILS
3.912
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BOB
Bs8.28
1 ChainOpera AI(COAI) සිට AZN
2.04
1 ChainOpera AI(COAI) සිට TJS
SM11.064
1 ChainOpera AI(COAI) සිට GEL
3.252
1 ChainOpera AI(COAI) සිට AOA
Kz1,099.908
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BHD
.د.ب0.4524
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BMD
$1.2
1 ChainOpera AI(COAI) සිට DKK
kr7.764
1 ChainOpera AI(COAI) සිට HNL
L31.608
1 ChainOpera AI(COAI) සිට MUR
55.08
1 ChainOpera AI(COAI) සිට NAD
$20.82
1 ChainOpera AI(COAI) සිට NOK
kr12.24
1 ChainOpera AI(COAI) සිට NZD
$2.124
1 ChainOpera AI(COAI) සිට PAB
B/.1.2
1 ChainOpera AI(COAI) සිට PGK
K5.04
1 ChainOpera AI(COAI) සිට QAR
ر.ق4.368
1 ChainOpera AI(COAI) සිට RSD
дин.121.944
1 ChainOpera AI(COAI) සිට UZS
soʻm14,285.712
1 ChainOpera AI(COAI) සිට ALL
L100.5
1 ChainOpera AI(COAI) සිට ANG
ƒ2.148
1 ChainOpera AI(COAI) සිට AWG
ƒ2.16
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BBD
$2.4
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BAM
KM2.028
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BIF
Fr3,529.2
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BND
$1.56
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BSD
$1.2
1 ChainOpera AI(COAI) සිට JMD
$192.18
1 ChainOpera AI(COAI) සිට KHR
4,838.7
1 ChainOpera AI(COAI) සිට KMF
Fr504
1 ChainOpera AI(COAI) සිට LAK
26,086.956
1 ChainOpera AI(COAI) සිට LKR
රු365.4
1 ChainOpera AI(COAI) සිට MDL
L20.508
1 ChainOpera AI(COAI) සිට MGA
Ar5,405.4
1 ChainOpera AI(COAI) සිට MOP
P9.588
1 ChainOpera AI(COAI) සිට MVR
18.48
1 ChainOpera AI(COAI) සිට MWK
MK2,076.12
1 ChainOpera AI(COAI) සිට MZN
MT76.74
1 ChainOpera AI(COAI) සිට NPR
रु170.04
1 ChainOpera AI(COAI) සිට PYG
8,510.4
1 ChainOpera AI(COAI) සිට RWF
Fr1,738.8
1 ChainOpera AI(COAI) සිට SBD
$9.876
1 ChainOpera AI(COAI) සිට SCR
17.832
1 ChainOpera AI(COAI) සිට SRD
$46.2
1 ChainOpera AI(COAI) සිට SVC
$10.476
1 ChainOpera AI(COAI) සිට SZL
L20.796
1 ChainOpera AI(COAI) සිට TMT
m4.212
1 ChainOpera AI(COAI) සිට TND
د.ت3.54
1 ChainOpera AI(COAI) සිට TTD
$8.112
1 ChainOpera AI(COAI) සිට UGX
Sh4,195.2
1 ChainOpera AI(COAI) සිට XAF
Fr681.6
1 ChainOpera AI(COAI) සිට XCD
$3.24
1 ChainOpera AI(COAI) සිට XOF
Fr681.6
1 ChainOpera AI(COAI) සිට XPF
Fr123.6
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BWP
P16.116
1 ChainOpera AI(COAI) සිට BZD
$2.4
1 ChainOpera AI(COAI) සිට CVE
$115.008
1 ChainOpera AI(COAI) සිට DJF
Fr212.4
1 ChainOpera AI(COAI) සිට DOP
$77.172
1 ChainOpera AI(COAI) සිට DZD
د.ج156.552
1 ChainOpera AI(COAI) සිට FJD
$2.736
1 ChainOpera AI(COAI) සිට GNF
Fr10,434
1 ChainOpera AI(COAI) සිට GTQ
Q9.192
1 ChainOpera AI(COAI) සිට GYD
$250.992
1 ChainOpera AI(COAI) සිට ISK
kr151.2

ChainOpera AI සම්පත්

ChainOpera AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල ChainOpera AI වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ChainOpera AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ChainOpera AI (COAI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද COAI හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.2 USD වේ.
COAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
COAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.2 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ChainOpera AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
COAI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
COAI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
COAI හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
COAI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් COAI අත්කර ගති.
COAI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් COAI අත්කර ගති.
COAI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
COAI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 10.89M USD වේ.
මේ වසර තුලදී COAI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව COAI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා COAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:10:55 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

COAI-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 1.2 USD

COAI වෙළඳාම

COAI/USDT
$1.1903
$1.1903$1.1903
+38.82%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,284.57
$102,284.57$102,284.57

+0.27%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.94
$3,359.94$3,359.94

+1.81%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1903
$1.1903$1.1903

+38.72%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

+1.23%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,284.57
$102,284.57$102,284.57

+0.27%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.94
$3,359.94$3,359.94

+1.81%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

+1.23%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2335
$2.2335$2.2335

-0.04%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011161
$0.011161$0.011161

+179.02%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008680
$0.008680$0.008680

+768.00%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.447
$4.447$4.447

+344.70%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007755
$0.007755$0.007755

+263.40%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1129
$0.1129$0.1129

+125.80%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002295
$0.00002295$0.00002295

+113.09%