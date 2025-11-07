හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Clash සඳහා අද මිල 0.04437 USD කි. CLASH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CLASH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Clash සඳහා අද මිල 0.04437 USD කි. CLASH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CLASH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CLASH ගැන වැඩි විස්තර

CLASH මිල තොරතුරු

CLASH යනු කුමක්ද

CLASH ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CLASH මිල පුරෝකථනය

CLASH ඉතිහාසය

CLASH මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

CLASH-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

CLASH තත්කාල ගනුදෙනු

CLASH USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Clash ලාංඡනය

Clash මිල(CLASH)

1 CLASH සිට USD සජීවී මිල:

$0.04437
$0.04437$0.04437
+2.42%1D
USD
Clash (CLASH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:48:05 (UTC+8)

Clash (CLASH) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.04177
$ 0.04177$ 0.04177
පැය 24 පහළ
$ 0.0555
$ 0.0555$ 0.0555
24H ඉහළ

$ 0.04177
$ 0.04177$ 0.04177

$ 0.0555
$ 0.0555$ 0.0555

--
----

--
----

+2.14%

+2.42%

-9.07%

-9.07%

Clash (CLASH) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.04437. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.04177 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0555 ක උපරිම අගයක් අතර CLASH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CLASHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CLASH පසුගිය පැය තුල, +2.14% කින්, පැය 24 තුල, +2.42% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.07% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Clash (CLASH) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 102.73K
$ 102.73K$ 102.73K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Clash හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 102.73K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් CLASH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, -- කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ -- කි.

Clash (CLASH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Clashහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00104838+2.42%
දින 30 යි$ -0.005423-10.90%
දින 60 යි$ +0.04087+1,167.71%
දින 90 යි$ +0.04087+1,167.71%
Clash අද මිල වෙනස

අද, CLASH එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00104838 (+2.42%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Clash දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.005423 (-10.90%) කින් ඉහළ ගියේය.

Clash දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, CLASH එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.04087 (+1,167.71%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Clash දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.04087 (+1,167.71%), කින් චලනය විය.

Clash (CLASH) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Clash මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Clash (CLASH) යනු කුමක්ද

MEXC වෙතින් Clash ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Clash ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CLASH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Clash ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Clash මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Clash මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Clash (CLASH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Clash (CLASH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Clash සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Clash මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Clash (CLASH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ClashCLASH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CLASH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Clash (CLASH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Clash මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Clash MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CLASH දේශීය මුදල් වෙත

1 Clash(CLASH) සිට VND
1,167.59655
1 Clash(CLASH) සිට AUD
A$0.0683298
1 Clash(CLASH) සිට GBP
0.0337212
1 Clash(CLASH) සිට EUR
0.0381582
1 Clash(CLASH) සිට USD
$0.04437
1 Clash(CLASH) සිට MYR
RM0.1850229
1 Clash(CLASH) සිට TRY
1.872414
1 Clash(CLASH) සිට JPY
¥6.78861
1 Clash(CLASH) සිට ARS
ARS$64.3972869
1 Clash(CLASH) සිට RUB
3.6046188
1 Clash(CLASH) සිට INR
3.935619
1 Clash(CLASH) සිට IDR
Rp739.4997042
1 Clash(CLASH) සිට PHP
2.6240418
1 Clash(CLASH) සිට EGP
￡E.2.098701
1 Clash(CLASH) සිට BRL
R$0.2373795
1 Clash(CLASH) සිට CAD
C$0.0625617
1 Clash(CLASH) සිට BDT
5.4060408
1 Clash(CLASH) සිට NGN
63.7499286
1 Clash(CLASH) සිට COP
$169.9996617
1 Clash(CLASH) සිට ZAR
R.0.7711506
1 Clash(CLASH) සිට UAH
1.8639837
1 Clash(CLASH) සිට TZS
T.Sh.109.01709
1 Clash(CLASH) සිට VES
Bs10.11636
1 Clash(CLASH) සිට CLP
$41.84091
1 Clash(CLASH) සිට PKR
Rs12.4595397
1 Clash(CLASH) සිට KZT
23.3155476
1 Clash(CLASH) සිට THB
฿1.4362569
1 Clash(CLASH) සිට TWD
NT$1.3736952
1 Clash(CLASH) සිට AED
د.إ0.1628379
1 Clash(CLASH) සිට CHF
Fr0.035496
1 Clash(CLASH) සිට HKD
HK$0.3447549
1 Clash(CLASH) සිට AMD
֏16.967088
1 Clash(CLASH) සිට MAD
.د.م0.4139721
1 Clash(CLASH) සිට MXN
$0.8235072
1 Clash(CLASH) සිට SAR
ريال0.1663875
1 Clash(CLASH) සිට ETB
Br6.8280993
1 Clash(CLASH) සිට KES
KSh5.7321603
1 Clash(CLASH) සිට JOD
د.أ0.03145833
1 Clash(CLASH) සිට PLN
0.1632816
1 Clash(CLASH) සිට RON
лв0.195228
1 Clash(CLASH) සිට SEK
kr0.4250646
1 Clash(CLASH) සිට BGN
лв0.0749853
1 Clash(CLASH) සිට HUF
Ft14.8590693
1 Clash(CLASH) සිට CZK
0.936207
1 Clash(CLASH) සිට KWD
د.ك0.01357722
1 Clash(CLASH) සිට ILS
0.1450899
1 Clash(CLASH) සිට BOB
Bs0.306153
1 Clash(CLASH) සිට AZN
0.075429
1 Clash(CLASH) සිට TJS
SM0.4090914
1 Clash(CLASH) සිට GEL
0.1202427
1 Clash(CLASH) සිට AOA
Kz40.6690983
1 Clash(CLASH) සිට BHD
.د.ب0.01672749
1 Clash(CLASH) සිට BMD
$0.04437
1 Clash(CLASH) සිට DKK
kr0.2870739
1 Clash(CLASH) සිට HNL
L1.1687058
1 Clash(CLASH) සිට MUR
2.036583
1 Clash(CLASH) සිට NAD
$0.7698195
1 Clash(CLASH) සිට NOK
kr0.452574
1 Clash(CLASH) සිට NZD
$0.0785349
1 Clash(CLASH) සිට PAB
B/.0.04437
1 Clash(CLASH) සිට PGK
K0.186354
1 Clash(CLASH) සිට QAR
ر.ق0.1615068
1 Clash(CLASH) සිට RSD
дин.4.5075483
1 Clash(CLASH) සිට UZS
soʻm528.2142012
1 Clash(CLASH) සිට ALL
L3.7159875
1 Clash(CLASH) සිට ANG
ƒ0.0794223
1 Clash(CLASH) සිට AWG
ƒ0.079866
1 Clash(CLASH) සිට BBD
$0.08874
1 Clash(CLASH) සිට BAM
KM0.0749853
1 Clash(CLASH) සිට BIF
Fr130.49217
1 Clash(CLASH) සිට BND
$0.057681
1 Clash(CLASH) සිට BSD
$0.04437
1 Clash(CLASH) සිට JMD
$7.1058555
1 Clash(CLASH) සිට KHR
178.9109325
1 Clash(CLASH) සිට KMF
Fr18.6354
1 Clash(CLASH) සිට LAK
964.5651981
1 Clash(CLASH) සිට LKR
රු13.510665
1 Clash(CLASH) සිට MDL
L0.7582833
1 Clash(CLASH) සිට MGA
Ar199.864665
1 Clash(CLASH) සිට MOP
P0.3545163
1 Clash(CLASH) සිට MVR
0.683298
1 Clash(CLASH) සිට MWK
MK76.764537
1 Clash(CLASH) සිට MZN
MT2.8374615
1 Clash(CLASH) සිට NPR
रु6.287229
1 Clash(CLASH) සිට PYG
314.67204
1 Clash(CLASH) සිට RWF
Fr64.29213
1 Clash(CLASH) සිට SBD
$0.3651651
1 Clash(CLASH) සිට SCR
0.6593382
1 Clash(CLASH) සිට SRD
$1.708245
1 Clash(CLASH) සිට SVC
$0.3873501
1 Clash(CLASH) සිට SZL
L0.7689321
1 Clash(CLASH) සිට TMT
m0.1557387
1 Clash(CLASH) සිට TND
د.ت0.1308915
1 Clash(CLASH) සිට TTD
$0.2999412
1 Clash(CLASH) සිට UGX
Sh155.11752
1 Clash(CLASH) සිට XAF
Fr25.20216
1 Clash(CLASH) සිට XCD
$0.119799
1 Clash(CLASH) සිට XOF
Fr25.20216
1 Clash(CLASH) සිට XPF
Fr4.57011
1 Clash(CLASH) සිට BWP
P0.5958891
1 Clash(CLASH) සිට BZD
$0.08874
1 Clash(CLASH) සිට CVE
$4.2524208
1 Clash(CLASH) සිට DJF
Fr7.85349
1 Clash(CLASH) සිට DOP
$2.8534347
1 Clash(CLASH) සිට DZD
د.ج5.7893976
1 Clash(CLASH) සිට FJD
$0.1011636
1 Clash(CLASH) සිට GNF
Fr385.79715
1 Clash(CLASH) සිට GTQ
Q0.3398742
1 Clash(CLASH) සිට GYD
$9.2804292
1 Clash(CLASH) සිට ISK
kr5.59062

Clash සම්පත්

Clash පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Clash පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Clash (CLASH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CLASH හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.04437 USD වේ.
CLASH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CLASH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.04437 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Clash හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CLASH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CLASH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CLASH හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
CLASH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් CLASH අත්කර ගති.
CLASH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් CLASH අත්කර ගති.
CLASH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CLASH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 102.73K USD වේ.
මේ වසර තුලදී CLASH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CLASH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CLASH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:48:05 (UTC+8)

Clash (CLASH) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

CLASH-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

CLASH
CLASH
USD
USD

1 CLASH = 0.04437 USD

CLASH වෙළඳාම

CLASH/USDT
$0.04437
$0.04437$0.04437
+2.42%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,264.21
$102,264.21$102,264.21

+0.25%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,356.61
$3,356.61$3,356.61

+1.71%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.53
$157.53$157.53

+1.03%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.0922
$1.0922$1.0922

+27.29%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,264.21
$102,264.21$102,264.21

+0.25%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,356.61
$3,356.61$3,356.61

+1.71%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.53
$157.53$157.53

+1.03%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2273
$2.2273$2.2273

-0.32%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012335
$0.012335$0.012335

+208.37%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009192
$0.009192$0.009192

+819.20%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.361
$4.361$4.361

+336.10%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007847
$0.007847$0.007847

+267.71%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1086
$0.1086$0.1086

+117.20%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$13.2559
$13.2559$13.2559

+116.95%