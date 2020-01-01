Chirpley (CHRP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Chirpley (CHRP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, ChirpleyCHRP හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
Chirpley (CHRP) තොරතුරු

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://chirpley.ai
ධවල පත්‍රිකාව:
https://chirpley.gitbook.io
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB

Chirpley (CHRP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Chirpley (CHRP) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 384.78K
මුළු සැපයුම:
$ 989.98M
සංසරණ සැපයුම:
$ 413.03M
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 922.27K
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.04
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.000936082508948487
වත්මන් මිල:
$ 0.0009316
Chirpley (CHRP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ChirpleyCHRP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම CHRP ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු CHRP ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට CHRP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, CHRP ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

