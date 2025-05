CHR (CHR) යනු කුමක්ද

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

MEXC වෙතින් CHR ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ CHR ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CHR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ CHR ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ CHR මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

CHR මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ CHR,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CHR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ CHRමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

CHR මිල ඉතිහාසය

CHRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CHRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ CHR මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

CHR (CHR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

CHR මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් CHR MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CHR දේශීය මුදල් වෙත

1CHR සිට VNDවෙත ₫ 3,066.92001 1CHR සිට AUDවෙත A$ 0.1853955 1CHR සිට GBPවෙත £ 0.0897075 1CHR සිට EURවෙත € 0.1064529 1CHR සිට USDවෙත $ 0.11961 1CHR සිට MYRවෙත RM 0.5119308 1CHR සිට TRYවෙත ₺ 4.6372797 1CHR සිට JPYවෙත ¥ 17.4606678 1CHR සිට RUBවෙත ₽ 9.6130557 1CHR සිට INRවෙත ₹ 10.2481848 1CHR සිට IDRවෙත Rp 1,993.4992026 1CHR සිට KRWවෙත ₩ 167.0521104 1CHR සිට PHPවෙත ₱ 6.6670614 1CHR සිට EGPවෙත £E. 6.028344 1CHR සිට BRLවෙත R$ 0.6734043 1CHR සිට CADවෙත C$ 0.1662579 1CHR සිට BDTවෙත ৳ 14.5051047 1CHR සිට NGNවෙත ₦ 191.376 1CHR සිට UAHවෙත ₴ 4.9590306 1CHR සිට VESවෙත Bs 11.00412 1CHR සිට PKRවෙත Rs 33.6068217 1CHR සිට KZTවෙත ₸ 61.0561206 1CHR සිට THBවෙත ฿ 3.9925818 1CHR සිට TWDවෙත NT$ 3.6098298 1CHR සිට AEDවෙත د.إ 0.4389687 1CHR සිට CHFවෙත Fr 0.0992763 1CHR සිට HKDවෙත HK$ 0.932958 1CHR සිට MADවෙත .د.م 1.1159613 1CHR සිට MXNවෙත $ 2.3180418

CHR සම්පත්

CHR පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: CHR පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද CHR (CHR) හි මිල කීයද? CHR (CHR)හි සජීවී මිල 0.11961 USD වේ. CHR (CHR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? CHR හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 100.76M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CHRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.11961 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. CHR (CHR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? CHR (CHR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 842.38M USD වේ. CHR (CHR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, CHR (CHR) හි ඉහළම මිල 0.3532 USD වේ. CHR (CHR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? CHR (CHR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 978.81K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

